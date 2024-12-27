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Терапевт Шмелёва рассказала, сколько конфет можно в праздники взрослому

1:15
Здоровье

Новый год — это время, когда сладости становятся особенно популярными. И дети, и взрослые с удовольствием лакомятся конфетами из праздничных подарков. Хотя всем известно, что детям не стоит злоупотреблять сладким, у взрослых также есть свои ограничения.

Конфеты
Фото: flickr.com by Mene Tekel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конфеты

По словам терапевта Яны Шмелевой, взрослому человеку рекомендуется потреблять от 40 до 75 граммов сахара в день. Это количество включает не только сладости, но и фрукты, ягоды и другие продукты, содержащие сахар. В итоге, рекомендуется ограничиться всего 3-4 конфетами в день.

Среди наиболее опасных сладостей выделяются карамель, мармелад и продукты с искусственными красителями. Переизбыток этих лакомств может спровоцировать аллергические реакции, такие как сыпь и зуд, предупреждает врач в интервью с NEWS.ru.

Наиболее безобидными сладостями считаются те, которые изготовлены на основе сухофруктов и орехов. Они богаты полезными веществами, но даже их не стоит потреблять в неограниченных количествах. Важно соблюдать умеренность и следить за нормой потребления.

 

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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