Терапевт Шмелёва рассказала, сколько конфет можно в праздники взрослому

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый год — это время, когда сладости становятся особенно популярными. И дети, и взрослые с удовольствием лакомятся конфетами из праздничных подарков. Хотя всем известно, что детям не стоит злоупотреблять сладким, у взрослых также есть свои ограничения.

Фото: flickr.com by Mene Tekel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Конфеты

По словам терапевта Яны Шмелевой, взрослому человеку рекомендуется потреблять от 40 до 75 граммов сахара в день. Это количество включает не только сладости, но и фрукты, ягоды и другие продукты, содержащие сахар. В итоге, рекомендуется ограничиться всего 3-4 конфетами в день.

Среди наиболее опасных сладостей выделяются карамель, мармелад и продукты с искусственными красителями. Переизбыток этих лакомств может спровоцировать аллергические реакции, такие как сыпь и зуд, предупреждает врач в интервью с NEWS.ru.

Наиболее безобидными сладостями считаются те, которые изготовлены на основе сухофруктов и орехов. Они богаты полезными веществами, но даже их не стоит потреблять в неограниченных количествах. Важно соблюдать умеренность и следить за нормой потребления.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

