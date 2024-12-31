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Риск смерти увеличивается: как магазинные соки влияют на сердце

2:10
Здоровье

Соки — привычный атрибут новогоднего стола, даже для тех, кто обычно не увлекается этим напитком. Однако увлечение соками может стать не таким безобидным, как кажется на первый взгляд.

Чем опасны магазинные соки

Многие магазинные соки содержат большое количество сахара, а точнее — фруктозы. На полтора литра такого сока приходится до 32 кубиков сахара! Фруктоза отличается от глюкозы своей коварностью: она поступает прямо в печень, где превращается в жир, а затем в триглицериды. Это может привести к нарушениям обмена веществ и ожирению.

Из-за высокого содержания чистой фруктозы соки нужно употреблять с осторожностью. Постоянное присутствие этого напитка в рационе может нанести серьезный вред здоровью.

Риск преждевременной смерти

Американские ученые изучили рацион более 40 000 человек в возрасте от 45 лет в течение шести лет. Результаты оказались шокирующими: регулярное употребление сока сокращает продолжительность жизни. Ежедневная порция в 350 мл увеличивает риск смерти на 14%, а вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 40%.

Связь с онкологией

Фруктоза, которая перерабатывается только в печени, может вызывать нарушения обмена веществ в этом органе. Американская ассоциация по изучению рака заявляет: частое употребление сока связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Другие опасности

  • Зубы: Кислота и сахар в соках разрушают эмаль и способствуют кариесу.
  • Лишний вес: Высокое содержание калорий способствует набору массы тела.

Какие соки менее вредны

Не все соки одинаково опасны. Например, томатный сок, несмотря на высокое содержание соли, считается менее вредным. А вот зеленые овощные соки диетологи называют даже полезными, так как они богаты клетчаткой и низкокалорийны.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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