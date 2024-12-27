Будет ли гастрит, если не есть суп каждый день?

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У многих людей с детства сформировалась привычка ежедневно употреблять супы. Однако в последнее время медицинские специалисты начинают сомневаться в пользе первых блюд. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие виды супов можно включать в рацион регулярно и действительно ли это необходимо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Крем-суп из шпината и брокколи

По словам врача, суп — это блюдо, которое прекрасно усваивается организмом. В его составе присутствуют клетчатка, размягченные белки и вареные овощи, которые, в отличие от сырых, менее вероятно вызовут вздутие живота. Поэтому на протяжении долгого времени супы считались полезными, а современные врачи назначают их своим пациентам для восстановления после болезней.

Суп способен "обмануть" организм, продлевая ощущение насыщения. Жидкая консистенция заполняет желудок, а клетчатка замедляет всасывание глюкозы в кровь. Более того, в процессе приготовления в бульон переходят множество витаминов и минералов из ингредиентов.

Гастроэнтеролог рекомендовала не принуждать себя к употреблению супа ежедневно. Миф о том, что из-за этого может развиться гастрит, не соответствует действительности. Если человеку не нравится "первое", он вполне может обойтись без него. В противном случае достаточно готовить супы лишь 2-4 раза в неделю.

Важно помнить, что не все супы одинаково полезны. Основное внимание стоит уделить тем, которые приготовлены на легком бульоне из овощей (включая грибы), рыбы, курицы, кролика или постной говядины. В таких супах должно быть обилие овощей. Мясо не является обязательным компонентом — гораздо лучше использовать растительные замены, такие как фасоль, нут или чечевица.

К тому же, Екатерина Кашух посоветовала значительно реже включать в рацион блюда со сметаной, сливками, беконом, копченостями, мукой и жирным мясом.

"И, безусловно, не стоит увлекаться быстрорастворимыми супами и бульонными кубиками, которые содержат в себе большое количество соли и консервантов", — добавила врач в разговоре с "Известиями".

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Глюко́за— органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

