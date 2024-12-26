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Свердловская область готовится к всплеску заболеваемости свиным гриппом

1:34
Здоровье

Свердловская область готовится к возможному всплеску заболеваемости свиным гриппом, предупреждает Роспотребнадзор. На пресс-конференции в ТАСС 25 декабря заместитель руководителя ведомства Анжелика Пономарева сообщила о росте распространения вируса H1N1 на Среднем Урале, что вызывает тревогу у медиков и населения.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Смена доминирующих штаммов

"В начале эпидсезона, стартовавшего в сентябре, в регионе преобладали вирусы гриппа B. Однако сейчас фиксируется увеличение доли вируса гриппа A, включая H1N1, который известен как свиной грипп", — отметила Пономарева. Этот штамм отличается высокой заразностью и может вызывать серьёзные осложнения, что особенно опасно для уязвимых групп населения, сообщает "Царьград"

Глобальная активизация вируса

По словам Пономаревой, вирус H1N1 в этом сезоне демонстрирует активность не только в России, но и в других странах северного полушария. Это требует усиленного контроля эпидемиологической ситуации и своевременного внедрения профилактических мер на уровне региона.

Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей и своевременно обращаться к врачам при первых симптомах заболевания. Дополнительные меры профилактики, такие как вакцинация, остаются ключевым инструментом в борьбе с распространением гриппа.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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