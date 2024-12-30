Какой кефир самый полезный для здоровья и почему

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир — это один из самых популярных кисломолочных напитков, любимый как взрослыми, так и детьми. Его польза не вызывает сомнений: умеренное потребление благоприятно влияет на пищеварение, работу сердца и сосудов. Однако вопрос о том, кефир какой жирности полезнее, остается актуальным.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Важность жирности напитка

Слишком жирный кефир — не лучший выбор. Он, конечно, насыщает и имеет яркий вкус, но из-за высокой калорийности этот вариант не подходит для тех, кто стремится сбросить лишний вес.

Кажется, что обезжиренный кефир должен стать идеальным вариантом. Однако это мнение ошибочно!

Почему именно 2,5%

Наибольшей пользой обладает кефир с жирностью 2,5%. Этот показатель является оптимальной "золотой серединой". В нем достаточно жира для усвоения важных веществ, но он остается относительно некалорийным.

Обезжиренный кефир уступает: отсутствие жира мешает организму полноценно усваивать такие важные элементы, как витамин D. Поэтому, если вы хотите извлечь максимум пользы из напитка, выбирайте вариант с жирностью 2,5%.

Кефир с жирностью 2,5% — идеальный выбор для поддержания здоровья. Он сочетает в себе сбалансированный состав и оптимальные полезные свойства, делая его лучшим выбором среди других вариантов.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

