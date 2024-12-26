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Новый год без вреда: как помочь организму после застолья

2:00
Здоровье

1 января — идеальное время для лёгкого и сбалансированного питания. Диетолог и нутрициолог София Кованова рассказала, почему важно начать год с правильных продуктов и что делать с остатками новогоднего стола.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Начните год правильно

Зелёные овощи, белое мясо или рыба — именно эти продукты должны стать основой меню 1 января. Кованова рекомендует отказаться от доедания "прошлогодних" салатов и прочих праздничных блюд, так как это лишь затянет процессы восстановления организма, сообщает aif. ru

О переедании

"Если случилось переедание, простите себя, успокойтесь и возвращайтесь к правильному питанию на следующий день. Попытки "отработать” лишнее калориями или жёсткими разгрузочными днями могут закрепить вредные привычки в пищевом поведении", — подчёркивает эксперт.

Кованова объясняет, что организм не использует "запасы", а расходует энергию только из свежепоступившей пищи. Поэтому строгие ограничения или голодание после застолья не принесут пользы.

Как помочь организму восстановиться

Для снятия интоксикации диетолог рекомендует применять сорбенты, такие как "Энтеросгель", "Полисорб" или "Лактофильтрум". Но важно учитывать состояние здоровья и проконсультироваться с врачом, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, умеренная физическая активность поможет восстановить организм. Скандинавская ходьба, прогулка на свежем воздухе или лыжная прогулка в спокойном темпе станут отличным способом поддержать здоровье.

Полезные советы

Ещё до праздников Кованова советовала заменить традиционные тарталетки листьями салата, чтобы сделать меню более лёгким. Такие небольшие изменения помогут не только сократить калорийность, но и улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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