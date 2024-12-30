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Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц

1:29
Здоровье

Кофе — это не просто утренний ритуал, который помогает проснуться. Исследования показывают, что этот напиток не только бодрит, но и может положительно влиять на самочувствие, продлевая годы жизни. Однако это далеко не все его полезные свойства.

Тренажерный зал
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тренажерный зал

Как кофе влияет на мышцы

Умеренное употребление кофе помогает сохранить мышцы в хорошем состоянии, даже с возрастом. Японские ученые, проведя масштабное исследование, пришли к выводу, что регулярное употребление кофе защищает организм от уменьшения мышечной массы. А ведь именно состояние скелетных мышц влияет на подвижность, осанку и даже обмен веществ.

В опросе приняли участие более 6,3 тысяч человек в возрасте от 45 до 74 лет. Результаты показали, что мужчины, регулярно пьющие кофе, имеют более крепкое сцепление рук — это показатель силы и здоровья мышц.

Возможные причины

Изначально предполагалось, что кофе снижает системные воспаления, но эта теория не подтвердилась. Тем не менее ученые не исключают, что кофе действительно способствует укреплению мышц благодаря своим уникальным свойствам.

Кроме того, кофе перед тренировкой способен улучшить спортивные результаты, что делает его идеальным напитком для поддержания физической активности.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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