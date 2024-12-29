Почему поздний ужин после 17:00 может разрушить ваше здоровье

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы последний раз ужинали после 17 часов? Возможно, это привычка, от которой стоит избавиться. Ученые из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета решили выяснить, как поздний прием пищи влияет на организм.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Исследование: кого и как изучали

Для эксперимента ученые пригласили 26 добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет. Все участники страдали избыточным весом или ожирением. У некоторых был диагностирован преддиабет или диабет II типа. Испытуемых разделили на две группы: первая группа ужинала до 17:00, а вторая — позже.

Меню и количество калорий для обеих групп были одинаковыми. Единственное различие — время приема пищи. Этот нюанс оказался решающим.

Как поздний ужин влияет на здоровье

Результаты исследования удивляют: ужин после 17 часов действительно повышает риск развития диабета. Если человек потребляет 45% или более своей суточной нормы калорий позже этого времени, его организм начинает хуже регулировать уровень сахара в крови.

Причина кроется в циркадных ритмах. Ночью снижается секреция инсулина и чувствительность клеток к этому гормону, из-за чего глюкоза хуже усваивается. Постепенно это может привести к серьезным нарушениям обмена веществ.

Почему важно ужинать раньше

Питание — это не только вопрос количества калорий, но и времени их потребления. Организм вечером хуже справляется с обработкой пищи, что может запустить развитие хронических заболеваний. Ученые подчеркивают, что привычка ужинать поздно опасна не только для тех, у кого уже есть проблемы с обменом веществ, но и для здоровых людей.

Стоит ли менять привычки

Если вы хотите минимизировать риски и сохранить здоровье, старайтесь ужинать не позже 17:00. Это простое изменение может оказать существенное влияние на ваше самочувствие и снизить вероятность развития диабета.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.



