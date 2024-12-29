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Мороженое зимой: безобидное удовольствие или риск для здоровья

2:16
Здоровье

Вы едите мороженое зимой? Казалось бы, простое удовольствие, но вокруг этого вопроса не утихают споры, словно о первенстве курицы или яйца. Одни уверены: холодное лакомство в морозы — прямой путь к болезням. Другие возражают: вреда не будет, наслаждайтесь без страха.

Пломбир
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пломбир

Сколько мнений — столько экспертов

Одни источники утверждают, что мороженое зимой опасно для здоровья. С их слов, ледяное лакомство якобы "притягивает" болезни, влияя на горло и повышая риск ОРЗ.

Однако есть и противоположные точки зрения. Некоторые специалисты заверяют: никакого вреда от мороженого в зимний период нет. Так кому же верить?

Ответ прост: тем, кто смотрит на вопрос объективно, анализируя данные и изучая обе стороны. Именно такие эксперты окончательно развенчали этот стереотип. Как растаявшее мороженое оставляет лишь лужицу, так и миф о его вреде зимой тает под натиском фактов.

Что говорят специалисты

С точки зрения науки, само по себе мороженое не вызывает болезни. Единственный риск связан с переохлаждением, которое может ослабить защитные функции организма и позволить вирусу "осесть" на слизистых. Но в реальной жизни такое маловероятно.

Мороженое и Антарктида

Представьте, что вы в Антарктиде: кругом снег, лед, ветер. Если в таких условиях вы съедите мороженое, простуда не постучится к вам в дверь. Почему? Потому что для заболевания нужен вирус, а не холодная еда.

Западный подход

В западной медицине мороженое иногда рекомендуют даже во время болезни. Оно может успокаивать боль в горле и смягчать неприятные ощущения. Таким образом, для многих пациентов мороженое становится не врагом, а союзником в борьбе с недугом.

Ешьте мороженое зимой без страха. Если вы здоровы и не испытываете дискомфорта от холода, любимое лакомство не навредит вашему организму. Главное — наслаждаться в меру и помнить: простуда приходит не от мороженого, а от вируса.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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