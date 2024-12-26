Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Михаила Боярского тайно развёлся, женился и стал отцом двоих детей
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Как россияне выбирают автомобили в 2024 году: главные тренды
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Спасите свои двери и нервы: как отучить кошку от прыжков
Секреты праздничных ароматов: как выбрать парфюм для новогодней ночи
Как кормить котёнка при смене зубов? Следуйте этим важным правилам
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Где сушить белье в квартире: идеи, которые решат проблему красиво

Первая помощь при падениях и кровотечениях зимой

2:38
Здоровье

Зима — время повышенного риска травм, будь то падения на скользких дорогах, катание на коньках или даже обычные игры в снежки. При таких обстоятельствах важно знать, как правильно оказать доврачебную помощь. Хирург медицинской компании "СберЗдоровье" Сергей Хрипков рассказал URA. RU, как справляться с зимними травмами.

Ссадина
Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссадина

Первая помощь при ранах

"При падении или скольжении часто возникают раны. В первую очередь необходимо остановить кровь, прижав к повреждённому месту чистую ткань или стерильный бинт. Чтобы уменьшить приток крови, поднимите травмированную конечность", — объясняет Хрипков. После этого промойте рану проточной водой или антисептическим раствором, например, хлоргексидином. Затем обработайте кожу вокруг раны антисептиком и наложите стерильную повязку.

Однако врач предостерегает: при наличии глубоко застрявших посторонних предметов их нельзя удалять самостоятельно, так как это может усилить кровотечение. Также не стоит использовать спирт для обработки, чтобы избежать ожога тканей. Хрипков советует обязательно обратиться к врачу, который при необходимости сделает прививку от столбняка.

Что делать при травме глаз

"Играя в снежки, легко получить повреждение глаз. В снегу могут быть частицы песка, грязи или камней, которые могут вызвать воспаление роговицы", — предупреждает специалист. В таких случаях промойте глаза чистой водой или физиологическим раствором, направляя струю к внутреннему углу глаза. При этом не трите глаза, не пытайтесь удалить предметы пальцами и избегайте использования мыльной воды. Если ощущается инородное тело или глаза покраснели, нужно срочно обратиться к офтальмологу.

Как остановить носовое кровотечение

Переохлаждение и травмы носа также нередко вызывают кровотечения. В этом случае необходимо сесть и наклонить голову вперёд, чтобы кровь не попадала в дыхательные пути или желудок. Сожмите крылья носа и держите их в таком положении 10-15 минут. "Ни в коем случае нельзя запрокидывать голову назад, это может привести к тошноте или попаданию крови в желудок", — подчёркивает Хрипков. Если кровотечение не проходит, обратитесь за помощью к медикам.

Зимний сезон может быть травмоопасным, но знание простых правил оказания первой помощи поможет избежать осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Кровотече́ние - истечение крови из кровеносной системы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Лыжники мирового уровня впервые съедутся в Удмуртии: как пройдёт этап Кубка России?
Певица Жанна Агузарова отказывается от выступлений в РФ даже за двойной гонорар
Какие емкости для рассады используют профессионалы
Наличные деньги в России останутся, несмотря на цифровизацию
Мир глазами морской свинки: как всё устроено
Эти цветы сделают ваш сад настоящим ароматным оазисом.
Открытие в космосе: что делают звёзды с окружающими мирами
В Запорожской области сбили самолет F-16
Первая помощь при падениях и кровотечениях зимой
Берут города без разрушений: ВС РФ разочаровали западную пропаганду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.