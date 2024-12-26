Первая помощь при падениях и кровотечениях зимой

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима — время повышенного риска травм, будь то падения на скользких дорогах, катание на коньках или даже обычные игры в снежки. При таких обстоятельствах важно знать, как правильно оказать доврачебную помощь. Хирург медицинской компании "СберЗдоровье" Сергей Хрипков рассказал URA. RU, как справляться с зимними травмами.

Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ссадина

Первая помощь при ранах

"При падении или скольжении часто возникают раны. В первую очередь необходимо остановить кровь, прижав к повреждённому месту чистую ткань или стерильный бинт. Чтобы уменьшить приток крови, поднимите травмированную конечность", — объясняет Хрипков. После этого промойте рану проточной водой или антисептическим раствором, например, хлоргексидином. Затем обработайте кожу вокруг раны антисептиком и наложите стерильную повязку.

Однако врач предостерегает: при наличии глубоко застрявших посторонних предметов их нельзя удалять самостоятельно, так как это может усилить кровотечение. Также не стоит использовать спирт для обработки, чтобы избежать ожога тканей. Хрипков советует обязательно обратиться к врачу, который при необходимости сделает прививку от столбняка.

Что делать при травме глаз

"Играя в снежки, легко получить повреждение глаз. В снегу могут быть частицы песка, грязи или камней, которые могут вызвать воспаление роговицы", — предупреждает специалист. В таких случаях промойте глаза чистой водой или физиологическим раствором, направляя струю к внутреннему углу глаза. При этом не трите глаза, не пытайтесь удалить предметы пальцами и избегайте использования мыльной воды. Если ощущается инородное тело или глаза покраснели, нужно срочно обратиться к офтальмологу.

Как остановить носовое кровотечение

Переохлаждение и травмы носа также нередко вызывают кровотечения. В этом случае необходимо сесть и наклонить голову вперёд, чтобы кровь не попадала в дыхательные пути или желудок. Сожмите крылья носа и держите их в таком положении 10-15 минут. "Ни в коем случае нельзя запрокидывать голову назад, это может привести к тошноте или попаданию крови в желудок", — подчёркивает Хрипков. Если кровотечение не проходит, обратитесь за помощью к медикам.

Зимний сезон может быть травмоопасным, но знание простых правил оказания первой помощи поможет избежать осложнений и сохранить здоровье.

Уточнения

Кровотече́ние - истечение крови из кровеносной системы.

