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Этот популярный напиток может снизить риск онкологии на 30%

2:10
Здоровье

Любите кофе или чай? Тогда у вас есть дополнительные шансы защитить свое здоровье. Международная группа ученых выяснила, что регулярное употребление этих напитков снижает риск одного из самых распространенных онкологических заболеваний — рака головы и шеи.

Чай в пакетика-пирамидках
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чай в пакетика-пирамидках

Рак головы и шеи: болезнь из ТОП-10

Рак головы и шеи — это злокачественные опухоли в области горла, гортани, носа, пазух, рта или прилегающих тканей. Это заболевание занимает седьмое место в мире по распространенности среди всех видов рака. К тому же, количество диагнозов продолжает расти.

Но у кофе и чая есть суперспособность — благодаря биоактивным соединениям они могут стать естественными защитниками вашего организма. Антиоксиданты, противовоспалительные и онкопротекторные свойства этих напитков активно изучаются учеными.

Кофе: четыре чашки в день на страже здоровья

На основе анализа данных о 9 548 пациентах с раком головы и шеи и 15 783 участников контрольных групп, ученые пришли к удивительным выводам:

Те, кто выпивал более 4 чашек кофе в день, реже сталкивались с раком головы и шеи — их риск был ниже на 17%.
Любители кофе имеют: На 30% ниже риск рака полости рта.
На 22% меньше вероятность рака горла.
На 41% реже встречается рак нижней части горла, если выпивать 3-4 чашки ежедневно.
Даже кофе без кофеина снижает вероятность рака полости рта на 25%.

Чай: сдержанный, но полезный

Любители чая также могут рассчитывать на защиту. Одна чашка чая в день уменьшает риск развития рака головы и шеи. Однако злоупотребление этим напитком может быть опасным. Ученые отмечают, что чрезмерное количество чая увеличивает вероятность рака гортани почти на 40%. Поэтому, как и во всем, важна мера.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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