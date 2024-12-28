Этот популярный напиток может снизить риск онкологии на 30%

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите кофе или чай? Тогда у вас есть дополнительные шансы защитить свое здоровье. Международная группа ученых выяснила, что регулярное употребление этих напитков снижает риск одного из самых распространенных онкологических заболеваний — рака головы и шеи.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Рак головы и шеи: болезнь из ТОП-10

Рак головы и шеи — это злокачественные опухоли в области горла, гортани, носа, пазух, рта или прилегающих тканей. Это заболевание занимает седьмое место в мире по распространенности среди всех видов рака. К тому же, количество диагнозов продолжает расти.

Но у кофе и чая есть суперспособность — благодаря биоактивным соединениям они могут стать естественными защитниками вашего организма. Антиоксиданты, противовоспалительные и онкопротекторные свойства этих напитков активно изучаются учеными.

Кофе: четыре чашки в день на страже здоровья

На основе анализа данных о 9 548 пациентах с раком головы и шеи и 15 783 участников контрольных групп, ученые пришли к удивительным выводам:

Те, кто выпивал более 4 чашек кофе в день, реже сталкивались с раком головы и шеи — их риск был ниже на 17%.

Любители кофе имеют: На 30% ниже риск рака полости рта.

На 22% меньше вероятность рака горла.

На 41% реже встречается рак нижней части горла, если выпивать 3-4 чашки ежедневно.

Даже кофе без кофеина снижает вероятность рака полости рта на 25%.

Чай: сдержанный, но полезный

Любители чая также могут рассчитывать на защиту. Одна чашка чая в день уменьшает риск развития рака головы и шеи. Однако злоупотребление этим напитком может быть опасным. Ученые отмечают, что чрезмерное количество чая увеличивает вероятность рака гортани почти на 40%. Поэтому, как и во всем, важна мера.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



