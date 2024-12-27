Почему картофельное пюре может стать смертельно опасным

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Картофельное пюре — популярное блюдо, которое часто появляется на наших столах. Но знаете ли вы, что оно может быть опасным для здоровья?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пюре

Опасности, о которых вы не догадывались

По мнению токсикологов, картофельное пюре сочетает в себе два фактора риска: высокое содержание углеводов и влагу. Это создает идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов, таких как клостридии и сальмонеллы.

Клостридии ботулинум — одна из самых опасных бактерий. Если пюре хранится дольше двух дней, она может начать выделять смертельный яд. Через 17-72 часа после употребления такого продукта возможны серьезные симптомы отравления, требующие немедленного обращения к врачу.

Но это не единственная угроза. В неправильно хранящемся пюре также могут размножаться сальмонеллы или кишечная палочка, что увеличивает риск пищевого отравления.

Почему пюре портится быстрее

Особое внимание стоит уделить ингредиентам. Чем жирнее пюре, тем быстрее оно становится опасным. Молоко, сливочное масло, сливки или сыр ускоряют порчу продукта, так как являются питательной средой для бактерий.

Добавление зелени или лука тоже способствует быстрому развитию микроорганизмов. Поэтому даже в герметично закрытом контейнере не рекомендуется хранить пюре дольше двух суток. А лучше всего съесть его в день приготовления.

Как минимизировать риски

Чтобы снизить вероятность отравления:

Съедайте пюре сразу после приготовления.

Если необходимо хранить, используйте герметичный контейнер и держите в холодильнике не более 48 часов.

Если необходимо хранить, используйте герметичный контейнер и держите в холодильнике не более 48 часов. Откажитесь от добавления большого количества молока, сливок или других скоропортящихся продуктов.

Картофельное пюре — это вкусно, но важно помнить о мерах предосторожности. Внимательное отношение к его хранению и составу поможет вам избежать неприятных последствий.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

