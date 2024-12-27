Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доходы Египта от транзита судов через Суэцкий канал значительно сократились
Вся правда об углеводах: как углеводы влияют на мозг и тело
Термобельё, флис и ветровка! Россиянам назвали лучшую одежду для зимних пробежек
Грунт своими руками: готовим почву для суккулентов
Опасности филлеров: когда цена красоты слишком высока
Вот где лучше всего сажать кабачки, чтобы получить богатый урожай
Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже
Почему животные впадают в спячку: ключ к выживанию зимой
Что пить с оливье, чтобы не жалеть утром

Почему картофельное пюре может стать смертельно опасным

2:08
Здоровье

Картофельное пюре — популярное блюдо, которое часто появляется на наших столах. Но знаете ли вы, что оно может быть опасным для здоровья?

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Опасности, о которых вы не догадывались

По мнению токсикологов, картофельное пюре сочетает в себе два фактора риска: высокое содержание углеводов и влагу. Это создает идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов, таких как клостридии и сальмонеллы.

Клостридии ботулинум — одна из самых опасных бактерий. Если пюре хранится дольше двух дней, она может начать выделять смертельный яд. Через 17-72 часа после употребления такого продукта возможны серьезные симптомы отравления, требующие немедленного обращения к врачу.

Но это не единственная угроза. В неправильно хранящемся пюре также могут размножаться сальмонеллы или кишечная палочка, что увеличивает риск пищевого отравления.

Почему пюре портится быстрее

Особое внимание стоит уделить ингредиентам. Чем жирнее пюре, тем быстрее оно становится опасным. Молоко, сливочное масло, сливки или сыр ускоряют порчу продукта, так как являются питательной средой для бактерий.

Добавление зелени или лука тоже способствует быстрому развитию микроорганизмов. Поэтому даже в герметично закрытом контейнере не рекомендуется хранить пюре дольше двух суток. А лучше всего съесть его в день приготовления.

Как минимизировать риски

Чтобы снизить вероятность отравления:

  • Съедайте пюре сразу после приготовления.
    Если необходимо хранить, используйте герметичный контейнер и держите в холодильнике не более 48 часов.
  • Откажитесь от добавления большого количества молока, сливок или других скоропортящихся продуктов.

Картофельное пюре — это вкусно, но важно помнить о мерах предосторожности. Внимательное отношение к его хранению и составу поможет вам избежать неприятных последствий.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана Аудио 
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Хилинг — идеальный отдых для уставших от города
Вредные привычки владельцев: 5 ошибок в уходе за питомцем
Почему картофельное пюре может стать смертельно опасным
Доллару всё меньше доверяют — как изменилось распределение мировых валютных резервов
Как быстро и легко привести в порядок душевую лейку? Методы, которые работают
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии
Кекс на сгущённом молоке — это быстрый и простой рецепт, который не требует никаких усилий
Секрет идеальной прогулки с собакой: гуляем правильно
Что делать, если организм недополучает витамины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.