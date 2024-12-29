Питание для здорового кишечника: зелень, вода и ещё три необходимых для него продукта

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый кишечник — это основа крепкого иммунитета, отличного настроения, высокой работоспособности и красивого цвета лица. Различные проблемы, такие как воспаления, нарушения перистальтики, полипозы и гельминтозы, могут негативно влиять на его функционирование и общее состояние организма. При нарушениях в работе кишечника ухудшается усвоение питательных веществ, что приводит к дефициту витаминов и минералов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ укроп

Микробиом кишечника играет важную роль в синтезе витаминов группы В и производстве серотонина — гормона счастья. Для поддержания здоровья кишечника важно правильно питаться и обязательно включать в рацион правильные продукты.

Зелень. Зелень, включая капусту, шпинат, сельдерей, руколу, подорожник, листья и корень одуванчика, мангольд, является отличным пребиотиком. Пребиотики укрепляют иммунитет, улучшают самочувствие и повышают уровень энергии. Зелень богата витамином С, хлорофиллом и другими питательными веществами, а грубая клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает запоры, очищает организм от токсинов и снижает уровень холестерина. Бобовые и зерновые. Бурый, дикий и красный рис, гречка, киноа, перловка, пшено, чечевица, фасоль, нут, семена льна, чиа и кунжута содержат большое количество минералов, аминокислот и витаминов. Включение в рацион продуктов с растворимой и нерастворимой клетчаткой улучшает работу кишечника. Вода. Вода необходима для нормальной работы кишечника. Чай, кофе, соки и газированные напитки могут вызывать обезвоживание. Рекомендуется пить чистую воду с добавлением листьев мяты, свежих ягод или ломтика лимона. Ферментированные продукты. Для поддержания здоровой микрофлоры кишечника необходимы продукты, богатые пробиотиками. К ним относятся кисломолочные продукты, квашеная капуста, яблочный уксус, суп мисо, темпе, бочковые огурцы, чайный гриб. Пробиотики поддерживают баланс полезных бактерий, подавляя рост патогенных микроорганизмов.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.



Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

