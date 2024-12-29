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Почему не стоит есть колбасу каждый день

3:23
Здоровье

По данным Росстата, средний россиянин съедает около 15 килограммов колбасных изделий в год, при этом половина приходится на вареную колбасу и сосиски. Эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова рассказала о рисках для здоровья при регулярном употреблении колбасы.

Колбасные изделия
Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колбасные изделия

Как отметила Бочарова в разговоре с РИА Новости, частое употребление колбасы может привести к увеличению жировой массы тела. В 100 граммах вареной говядины содержится 16-17% жира, в молочной вареной колбасе — 22-24%, в полукопченой — 30-44%, а в сырокопченой — до 67%. Калорийность колбасы варьируется от 200 до 600 ккал, причем сырокопченая колбаса самая высококалорийная.

Татьяна Бочарова отмечает, что колбаса — не единственный продукт с высоким содержанием жиров в рационе: сливочное и растительное масло, сыры, выпечка также содержат жиры. Суточная норма жиров составляет не более 30%, а избыточный вес связан с общим балансом калорий, хотя жиры перевариваются медленнее.

По словам врача, норма потребления соли для взрослого человека — 5-6 граммов в день, включая готовые продукты. В 100 граммах колбасы содержится в среднем 2,5 грамма соли, что составляет половину суточной нормы. Содержание соли зависит от сорта колбасы: на оболочке сырокопченой и сыровяленой колбас появляется белый налет, указывающий на высокое содержание натрия.

Избыток натрия может привести к задержке жидкости в тканях, повышению давления и нагрузке на сердце. Мешки под глазами и вздутие живота — частые последствия чрезмерного употребления соли. Колбаса сама по себе не вызывает этих эффектов, но при ежедневном употреблении важно контролировать количество потребляемой соли, заметила эндокринолог.

ВОЗ классифицирует колбасу как вредный продукт, сравнимый с табаком. Международное агентство по исследованию рака (МАИР) сообщает, что ежедневное потребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает вероятность рака кишечника на 18%. К переработанному мясу относятся колбаса, сосиски, бекон и другие продукты, подвергающиеся термической обработке.

МАИР считает эти продукты канцерогенными, но не дает четких рекомендаций по исключению их из рациона. Канцерогены образуются при нагревании аминокислот в мясе, аналогичные вещества содержатся в жареном красном мясе. Колбаса содержит нитриты, которые придают продукту розовый цвет и могут увеличивать риск рака кишечника. Нитриты присутствуют и в овощах и зелени, поэтому избыточное потребление также может быть вредным.

"Однако только на колбасу списывать риск рака кишечника нельзя. Во-первых, это не единственный неполезный продукт, который мы употребляем, во-вторых, на риск онкологии больше влияет наследственность. Злоупотреблять колбасой не следует, но пару тонких ломтиков в день себе позволить можно", — заключила врач.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
К

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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