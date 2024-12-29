Новый год без лишних килограммов: простые правила от диетолога

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новогодние праздники — это время радости, встреч с близкими и, к сожалению, нередко дополнительных килограммов на весах. Чтобы избежать неприятных последствий для фигуры и здоровья, стоит подойти к организации праздничного рациона с умом.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новогодний стол

Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания поделилась с "Российской газетой" несколькими советами, которые помогут сохранить форму и хорошее самочувствие в новогодние каникулы.

Соблюдайте режим дня: Старайтесь не менять привычный распорядок сна и бодрствования, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Не запасайтесь едой: Готовьте ровно столько, сколько сможете съесть за один вечер. Это поможет избежать переедания и уменьшит количество испорченных продуктов. Выбирайте ограниченное количество блюд: Определите 2-4 позиции, которые будете есть за праздничным столом. Это поможет избежать перегрузки желудка и облегчит пищеварение. Ограничьте десерты: Подавайте сладкие десерты только в другие праздничные дни, не в новогоднюю ночь, например, 1,2 января или в Рождество. А ночью 31 декабря лучше отдавать предпочтение сладким фруктам или ягодам. Гуляйте на свежем воздухе: Ежедневные прогулки помогут справиться с гипоксией и уменьшат тягу к сладкому. Контролируйте питьевой режим: Пейте достаточное количество воды в течение дня, особенно перед едой. Это поможет улучшить пищеварение и снизить чувство голода.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить здоровье и хорошее самочувствие в новогодние праздники.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

