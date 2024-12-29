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Новый год без лишних килограммов: простые правила от диетолога

1:46
Здоровье

Новогодние праздники — это время радости, встреч с близкими и, к сожалению, нередко дополнительных килограммов на весах. Чтобы избежать неприятных последствий для фигуры и здоровья, стоит подойти к организации праздничного рациона с умом.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Новогодний стол

Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания поделилась с "Российской газетой" несколькими советами, которые помогут сохранить форму и хорошее самочувствие в новогодние каникулы.

  1. Соблюдайте режим дня: Старайтесь не менять привычный распорядок сна и бодрствования, чтобы не перегружать пищеварительную систему.
  2. Не запасайтесь едой: Готовьте ровно столько, сколько сможете съесть за один вечер. Это поможет избежать переедания и уменьшит количество испорченных продуктов.
  3. Выбирайте ограниченное количество блюд: Определите 2-4 позиции, которые будете есть за праздничным столом. Это поможет избежать перегрузки желудка и облегчит пищеварение.
  4. Ограничьте десерты: Подавайте сладкие десерты только в другие праздничные дни, не в новогоднюю ночь, например, 1,2 января или в Рождество. А ночью 31 декабря лучше отдавать предпочтение сладким фруктам или ягодам.
  5. Гуляйте на свежем воздухе: Ежедневные прогулки помогут справиться с гипоксией и уменьшат тягу к сладкому.
  6. Контролируйте питьевой режим: Пейте достаточное количество воды в течение дня, особенно перед едой. Это поможет улучшить пищеварение и снизить чувство голода.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить здоровье и хорошее самочувствие в новогодние праздники.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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