Риск для других детей: когда лучше подождать с возвращением в сад после ОРВИ

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждого родителя волнует вопрос: когда ребёнка можно отправить в сад или школу после болезни? Педиатр Ирина Кугучева поделилась основными принципами, которые помогут принять правильное решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребенок

Основные принципы

Ребёнок не должен быть заразным

Чтобы предотвратить распространение инфекции, важно убедиться, что "заразность" минимальна.

После ОРВИ это обычно происходит, когда температура спадает и больше не требуются жаропонижающие.

Для некоторых инфекций, таких как корь или ветрянка, важно соблюдать установленный карантин.

Готовность иммунитета к новым патогенам

Иммунитет выполняет основную работу в момент борьбы с болезнью, что сопровождается повышением температуры.

После нормализации температуры в течение 24 часов (без жаропонижающих) иммунитет готов встретиться с новыми патогенами.

Однако важно избегать лишней нагрузки: учите ребёнка чаще мыть руки и избегать контактов с больными.

Самочувствие ребёнка.

Родители лучше всех знают своего ребёнка. Если вы замечаете, что он часто заболевает повторно при раннем выходе в коллектив, лучше подождать.

Умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогут ускорить восстановление.

Как понять, что ребёнок готов к возвращению

Температура нормализовалась, и ребёнок чувствует себя бодрым.

Он не показывает признаков слабости, утомляемости или апатии.

У ребёнка нет симптомов, которые могут быть опасными для других детей (кашель, насморк с выделением, характерным для инфекций).

Рекомендации после выздоровления

Прогулки на свежем воздухе полезны и способствуют укреплению организма.

полезны и способствуют укреплению организма. Уделяйте внимание соблюдению гигиены: мойте руки с ребёнком и объясняйте важность чистоты.

мойте руки с ребёнком и объясняйте важность чистоты. Давайте время для адаптации: не перегружайте ребёнка интенсивными нагрузками сразу после выздоровления.

Решение о том, когда ребёнка отправлять в сад или школу, всегда остаётся за родителями. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с педиатром, чтобы минимизировать риск повторного заболевания.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

