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Риск для других детей: когда лучше подождать с возвращением в сад после ОРВИ

2:17
Здоровье

Каждого родителя волнует вопрос: когда ребёнка можно отправить в сад или школу после болезни? Педиатр Ирина Кугучева поделилась основными принципами, которые помогут принять правильное решение.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребенок

Основные принципы

Ребёнок не должен быть заразным

Чтобы предотвратить распространение инфекции, важно убедиться, что "заразность" минимальна.

  • После ОРВИ это обычно происходит, когда температура спадает и больше не требуются жаропонижающие.
  • Для некоторых инфекций, таких как корь или ветрянка, важно соблюдать установленный карантин.

Готовность иммунитета к новым патогенам

  • Иммунитет выполняет основную работу в момент борьбы с болезнью, что сопровождается повышением температуры.
  • После нормализации температуры в течение 24 часов (без жаропонижающих) иммунитет готов встретиться с новыми патогенами.
  • Однако важно избегать лишней нагрузки: учите ребёнка чаще мыть руки и избегать контактов с больными.

Самочувствие ребёнка.

  • Родители лучше всех знают своего ребёнка. Если вы замечаете, что он часто заболевает повторно при раннем выходе в коллектив, лучше подождать.
  • Умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогут ускорить восстановление.

Как понять, что ребёнок готов к возвращению

  • Температура нормализовалась, и ребёнок чувствует себя бодрым.
  • Он не показывает признаков слабости, утомляемости или апатии.
  • У ребёнка нет симптомов, которые могут быть опасными для других детей (кашель, насморк с выделением, характерным для инфекций).

Рекомендации после выздоровления

  • Прогулки на свежем воздухе полезны и способствуют укреплению организма.
  • Уделяйте внимание соблюдению гигиены: мойте руки с ребёнком и объясняйте важность чистоты.
  • Давайте время для адаптации: не перегружайте ребёнка интенсивными нагрузками сразу после выздоровления.

Решение о том, когда ребёнка отправлять в сад или школу, всегда остаётся за родителями. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с педиатром, чтобы минимизировать риск повторного заболевания.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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