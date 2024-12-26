Риск для других детей: когда лучше подождать с возвращением в сад после ОРВИ

Каждого родителя волнует вопрос: когда ребёнка можно отправить в сад или школу после болезни? Педиатр Ирина Кугучева поделилась основными принципами, которые помогут принять правильное решение.
Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребенок
Основные принципы
Ребёнок не должен быть заразным
Чтобы предотвратить распространение инфекции, важно убедиться, что "заразность" минимальна.
После ОРВИ это обычно происходит, когда температура спадает и больше не требуются жаропонижающие.
Для некоторых инфекций, таких как корь или ветрянка, важно соблюдать установленный карантин.
Готовность иммунитета к новым патогенам
Иммунитет выполняет основную работу в момент борьбы с болезнью, что сопровождается повышением температуры.
После нормализации температуры в течение 24 часов (без жаропонижающих) иммунитет готов встретиться с новыми патогенами.
Однако важно избегать лишней нагрузки: учите ребёнка чаще мыть руки и избегать контактов с больными.
Самочувствие ребёнка.
Родители лучше всех знают своего ребёнка. Если вы замечаете, что он часто заболевает повторно при раннем выходе в коллектив, лучше подождать.
Умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогут ускорить восстановление.
Как понять, что ребёнок готов к возвращению
Температура нормализовалась, и ребёнок чувствует себя бодрым.
Он не показывает признаков слабости, утомляемости или апатии.
У ребёнка нет симптомов, которые могут быть опасными для других детей (кашель, насморк с выделением, характерным для инфекций).
Рекомендации после выздоровления
Прогулки на свежем воздухе полезны и способствуют укреплению организма.
Уделяйте внимание соблюдению гигиены: мойте руки с ребёнком и объясняйте важность чистоты.
Давайте время для адаптации: не перегружайте ребёнка интенсивными нагрузками сразу после выздоровления.
Решение о том, когда ребёнка отправлять в сад или школу, всегда остаётся за родителями. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с педиатром, чтобы минимизировать риск повторного заболевания.
Уточнения
О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.