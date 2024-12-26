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Как питаться при диабете, чтобы избежать проблем с печенью

2:44
Здоровье

Сахарный диабет опасен не только своими сосудистыми осложнениями, но и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Диабет уступает стволовым клеткам
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz
Диабет уступает стволовым клеткам

У людей с диабетом эта патология встречается в 70% случаев, а у тех, кто страдает ожирением, — в 90%. Но как уберечь печень от повреждений?

Что такое неалкогольная жировая болезнь печени

НАЖБП — это хроническое заболевание, при котором жир накапливается в клетках печени (гепатоцитах), вызывая воспаление и, со временем, фиброз. Если этот процесс не остановить, он может привести к циррозу или раку печени.

Связь между диабетом и поражением печени объясняется следующими факторами:

  • Инсулинорезистентность: гормон инсулин не может участвовать в метаболизме глюкозы, что приводит к избыточному образованию жиров.
  • Жировой гепатоз: жиры накапливаются в печени.
  • Воспаление: реакция организма на депонированные жиры вызывает стеатогепатит.
  • Фиброз: на поздних стадиях воспаление вызывает избыточное образование соединительной ткани.

Симптомы НАЖБП

Часто заболевание протекает бессимптомно, но некоторые признаки всё же могут насторожить:

  • Усталость.
  • Слабость.
  • Дискомфорт в правом подреберье.

Наличие проблемы может подтвердить повышенный уровень печёночных ферментов (АЛТ и АСТ).

Как защитить печень

Чтобы предотвратить развитие НАЖБП, важно действовать на опережение. Основные меры включают:

  • Снижение массы тела: поддержание нормального веса снижает нагрузку на печень.
  • Оптимизация питания: увеличьте потребление овощей, зелени и цельнозерновых продуктов.
  • Физическая активность: регулярные упражнения улучшают метаболизм.

Роль таурина в защите печени

Таурин — вещество, которое помогает предотвратить повреждение печени. Его полезные свойства включают:

  • Снижение окислительного стресса.
  • Стабилизацию клеточных мембран.
  • Ускорение выведения "вредного" холестерина.
  • Замедление фиброзных изменений в печени.
  • Прямое сахароснижающее действие.

Таурин содержится в красных водорослях, которые можно включить в рацион, или принимать в виде добавок после консультации с врачом.

Правильное питание и активный образ жизни — ключевые аспекты защиты печени при диабете. Употребление продуктов, богатых таурином, и консультация с врачом помогут снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье печени.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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