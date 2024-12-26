Как питаться при диабете, чтобы избежать проблем с печенью

Сахарный диабет опасен не только своими сосудистыми осложнениями, но и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
У людей с диабетом эта патология встречается в 70% случаев, а у тех, кто страдает ожирением, — в 90%. Но как уберечь печень от повреждений?
НАЖБП — это хроническое заболевание, при котором жир накапливается в клетках печени (гепатоцитах), вызывая воспаление и, со временем, фиброз. Если этот процесс не остановить, он может привести к циррозу или раку печени.
Связь между диабетом и поражением печени объясняется следующими факторами:
Часто заболевание протекает бессимптомно, но некоторые признаки всё же могут насторожить:
Наличие проблемы может подтвердить повышенный уровень печёночных ферментов (АЛТ и АСТ).
Чтобы предотвратить развитие НАЖБП, важно действовать на опережение. Основные меры включают:
Таурин — вещество, которое помогает предотвратить повреждение печени. Его полезные свойства включают:
Таурин содержится в красных водорослях, которые можно включить в рацион, или принимать в виде добавок после консультации с врачом.
Правильное питание и активный образ жизни — ключевые аспекты защиты печени при диабете. Употребление продуктов, богатых таурином, и консультация с врачом помогут снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье печени.
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