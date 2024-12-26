Как питаться при диабете, чтобы избежать проблем с печенью

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахарный диабет опасен не только своими сосудистыми осложнениями, но и риском развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz Диабет уступает стволовым клеткам

У людей с диабетом эта патология встречается в 70% случаев, а у тех, кто страдает ожирением, — в 90%. Но как уберечь печень от повреждений?

Что такое неалкогольная жировая болезнь печени

НАЖБП — это хроническое заболевание, при котором жир накапливается в клетках печени (гепатоцитах), вызывая воспаление и, со временем, фиброз. Если этот процесс не остановить, он может привести к циррозу или раку печени.

Связь между диабетом и поражением печени объясняется следующими факторами:

Инсулинорезистентность: гормон инсулин не может участвовать в метаболизме глюкозы, что приводит к избыточному образованию жиров.

гормон инсулин не может участвовать в метаболизме глюкозы, что приводит к избыточному образованию жиров. Жировой гепатоз: жиры накапливаются в печени.

жиры накапливаются в печени. Воспаление : реакция организма на депонированные жиры вызывает стеатогепатит.

: реакция организма на депонированные жиры вызывает стеатогепатит. Фиброз: на поздних стадиях воспаление вызывает избыточное образование соединительной ткани.

Симптомы НАЖБП

Часто заболевание протекает бессимптомно, но некоторые признаки всё же могут насторожить:

Усталость.

Слабость.

Дискомфорт в правом подреберье.

Наличие проблемы может подтвердить повышенный уровень печёночных ферментов (АЛТ и АСТ).

Как защитить печень

Чтобы предотвратить развитие НАЖБП, важно действовать на опережение. Основные меры включают:

Снижение массы тела: поддержание нормального веса снижает нагрузку на печень.

поддержание нормального веса снижает нагрузку на печень. Оптимизация питания: увеличьте потребление овощей, зелени и цельнозерновых продуктов.

увеличьте потребление овощей, зелени и цельнозерновых продуктов. Физическая активность: регулярные упражнения улучшают метаболизм.

Роль таурина в защите печени

Таурин — вещество, которое помогает предотвратить повреждение печени. Его полезные свойства включают:

Снижение окислительного стресса.

Стабилизацию клеточных мембран.

Ускорение выведения "вредного" холестерина.

Замедление фиброзных изменений в печени.

Прямое сахароснижающее действие.

Таурин содержится в красных водорослях, которые можно включить в рацион, или принимать в виде добавок после консультации с врачом.

Правильное питание и активный образ жизни — ключевые аспекты защиты печени при диабете. Употребление продуктов, богатых таурином, и консультация с врачом помогут снизить риск развития осложнений и сохранить здоровье печени.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю") — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

