Близорукость у детей: найден способ замедлить её развитие

Близорукость — это распространённое нарушение зрения, при котором человек плохо видит удалённые объекты. В последние годы этот дефект всё чаще встречается у детей, и одна из главных причин — регулярное использование гаджетов и компьютеров. Постоянное напряжение глаз из-за экранов значительно ухудшает зрение.
Сегодня существует множество способов коррекции близорукости:
Но лучший подход — это профилактика. Учёные нашли метод, который может снизить риск развития близорукости.
Датские исследователи провели эксперимент с участием 150 детей младше 12 лет. Они изучили действие глазных капель с атропином, которые обычно применяются для расширения зрачков на офтальмологических осмотрах.
Результаты исследования показали, что атропин способен замедлить прогрессирование близорукости. В некоторых случаях его использование помогало задержать развитие дефекта зрения.
Несмотря на эффективность атропина, специалисты подчёркивают, что использовать глазные капли без консультации с врачом категорически нельзя. Неконтролируемое применение может нанести вред здоровью.
Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.
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