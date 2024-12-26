Близорукость у детей: найден способ замедлить её развитие

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Близорукость — это распространённое нарушение зрения, при котором человек плохо видит удалённые объекты. В последние годы этот дефект всё чаще встречается у детей, и одна из главных причин — регулярное использование гаджетов и компьютеров. Постоянное напряжение глаз из-за экранов значительно ухудшает зрение.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глаз

Как бороться с близорукостью

Сегодня существует множество способов коррекции близорукости:

Очки или контактные линзы.

Лазерная коррекция зрения.

Но лучший подход — это профилактика. Учёные нашли метод, который может снизить риск развития близорукости.

Роль атропина в борьбе с близорукостью

Датские исследователи провели эксперимент с участием 150 детей младше 12 лет. Они изучили действие глазных капель с атропином, которые обычно применяются для расширения зрачков на офтальмологических осмотрах.

Результаты исследования показали, что атропин способен замедлить прогрессирование близорукости. В некоторых случаях его использование помогало задержать развитие дефекта зрения.

Важное предупреждение

Несмотря на эффективность атропина, специалисты подчёркивают, что использовать глазные капли без консультации с врачом категорически нельзя. Неконтролируемое применение может нанести вред здоровью.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

