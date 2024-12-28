Какой популярный завтрак может вызывать целых два вида рака

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстрое приготовление завтрака или ужина и зависимость от ароматизаторов и усилителей вкуса, которые содержатся во многих продуктах, приводят к регулярному употреблению полуфабрикатов. Особенно популярны сосиски, употребление которых связано с повышенным риском развития рака толстой кишки и желудка, как отмечает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в своём Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосиски

Медики обеспокоены составом сосисок, где присутствуют консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, продлевающих срок годности колбасных изделий и улучшающих их внешний вид. В процессе обработки мяса возникают канцерогенные соединения.

Кроме того, употребление сосисок может привести к образованию камней в желчном пузыре, так как они содержат насыщенные жиры и трансжиры, а также жиры низкого качества, замедляющие отток желчи.

Ирина Баранова напоминает о важности клетчатки для хорошего желчеоттока, стимуляции перистальтики кишечника и сокращения желчного пузыря.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.



Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

