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Какой популярный завтрак может вызывать целых два вида рака

1:07
Здоровье

Быстрое приготовление завтрака или ужина и зависимость от ароматизаторов и усилителей вкуса, которые содержатся во многих продуктах, приводят к регулярному употреблению полуфабрикатов. Особенно популярны сосиски, употребление которых связано с повышенным риском развития рака толстой кишки и желудка, как отмечает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова в своём Telegram-канале.

Сосиски
Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сосиски

Медики обеспокоены составом сосисок, где присутствуют консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, продлевающих срок годности колбасных изделий и улучшающих их внешний вид. В процессе обработки мяса возникают канцерогенные соединения.

Кроме того, употребление сосисок может привести к образованию камней в желчном пузыре, так как они содержат насыщенные жиры и трансжиры, а также жиры низкого качества, замедляющие отток желчи.

Ирина Баранова напоминает о важности клетчатки для хорошего желчеоттока, стимуляции перистальтики кишечника и сокращения желчного пузыря.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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