Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака

Для поддержания здоровья кишечника и профилактики запоров рекомендуется употреблять больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Также важно пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью. Не следует применять слабительные средства без консультации со специалистом.
Исследование, опубликованное в Pronews.gr, показало, что есть три простых продукта, которые могут помочь мягко очистить кишечник от токсинов.
Однако с бананами нужно быть осторожными: зрелые бананы содержат растворимую клетчатку и помогают устранить запор, в то время как незрелые фрукты могут вызвать обратный эффект.
Важно помнить, что клетчатка играет важную роль не только для здоровья кишечника, но и для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и колоректального рака.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.
Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения.
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