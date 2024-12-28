Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для поддержания здоровья кишечника и профилактики запоров рекомендуется употреблять больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Также важно пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью. Не следует применять слабительные средства без консультации со специалистом.

Исследование, опубликованное в Pronews.gr, показало, что есть три простых продукта, которые могут помочь мягко очистить кишечник от токсинов.

Первый продукт — чернослив , известный своим естественным слабительным действием благодаря сорбиту.

, известный своим естественным слабительным действием благодаря сорбиту. Второй — яблоки , богатые пектином, смягчающим стул и улучшающим перистальтику кишечника.

, богатые пектином, смягчающим стул и улучшающим перистальтику кишечника. Третий — груши, также благотворно влияющие на работу кишечника.

Однако с бананами нужно быть осторожными: зрелые бананы содержат растворимую клетчатку и помогают устранить запор, в то время как незрелые фрукты могут вызвать обратный эффект.

Важно помнить, что клетчатка играет важную роль не только для здоровья кишечника, но и для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и колоректального рака.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.



Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения.

