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Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака

1:16
Здоровье

Для поддержания здоровья кишечника и профилактики запоров рекомендуется употреблять больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Также важно пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью. Не следует применять слабительные средства без консультации со специалистом.

Исследование, опубликованное в Pronews.gr, показало, что есть три простых продукта, которые могут помочь мягко очистить кишечник от токсинов.

  • Первый продукт — чернослив, известный своим естественным слабительным действием благодаря сорбиту.
  • Второй — яблоки, богатые пектином, смягчающим стул и улучшающим перистальтику кишечника.
  • Третий — груши, также благотворно влияющие на работу кишечника.

Однако с бананами нужно быть осторожными: зрелые бананы содержат растворимую клетчатку и помогают устранить запор, в то время как незрелые фрукты могут вызвать обратный эффект.

Важно помнить, что клетчатка играет важную роль не только для здоровья кишечника, но и для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и колоректального рака.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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