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Почему в новогодние праздники так часто происходят пищевые отравления и как их избежать

1:42
Здоровье

В преддверии новогодних праздников врач-эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев в разговоре с Ньюсинфо предупредил о возможных рисках, связанных с традиционными новогодними салатами.

Салат оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат оливье

По словам специалиста, основная угроза для здоровья связана с неправильными условиями хранения продуктов, которые могут привести к пищевым отравлениям.

Калинчев заметил, что новогодний стол обычно накрывается вечером 31 декабря, и еда остаётся на столе всю ночь. Часто салаты и другие скоропортящиеся блюда не убирают и оставляют стоять до утра. Это создаёт идеальные условия для размножения микроорганизмов. Если после праздника остатки салатов помещают в холодильник, вероятность пищевого отравления возрастает, так как продукты уже испорчены.

Специалист подчёркивает, что состав салатов не так важен, как соблюдение температурных режимов хранения продуктов. Вместо варёной колбасы, которая может быстро испортиться, Калинчев рекомендует использовать варёное мясо, такое как курица или индейка, так как эти продукты хранятся дольше и имеют меньший риск порчи.

Для минимизации рисков отравления Калинчев советует контролировать время, в течение которого еда находится при комнатной температуре, и строго соблюдать температурный режим хранения. Также он призывает не оставлять закуски на праздничном столе более чем на несколько часов и учитывать особенности хранения каждого продукта. Следуя этим рекомендациям, можно избежать неприятных последствий и сохранить здоровье в новогоднюю ночь.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания. 

Пищевое отравление пищевая интоксикация, пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, обсеменённой болезнетворными микроорганизмами и (или) заражённой их токсинами, либо токсичными веществами немикробной природы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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