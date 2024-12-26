Как избежать деменции: связь между кишечником и мозгом

Связь между кишечником и мозгом давно интересует учёных. По словам микробиолога Софьи Цветиковой, дисбаланс микрофлоры кишечника может быть связан с риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.
Между кишечником и мозгом существует сложная система взаимодействия, известная как "ось кишечник — мозг". Эта двусторонняя связь позволяет микробиоте воздействовать на нервную систему через выработку биологически активных веществ.
"Полезные бактерии кишечника вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, пропионат и ацетат, которые помогают снижать воспаление в нервной системе", — объясняет микробиолог.
Однако при дисбалансе микробиоты количество этих веществ уменьшается, что может способствовать воспалительным процессам и повышать риск развития болезни Альцгеймера.
Среди факторов, связанных с болезнью Альцгеймера, Цветикова выделяет:
Здоровая микрофлора кишечника — один из способов профилактики деменции. Для её поддержания важно правильное питание.
"Пробиотики питаются клетчаткой. Чем разнообразнее источники клетчатки в рационе, тем лучше баланс микробиоты", — отмечает Цветикова.
Микробиота кишечника играет ключевую роль в здоровье мозга, влияя на воспалительные процессы и снижая риск деменции.
Употребление продуктов, богатых клетчаткой, поможет поддерживать баланс микрофлоры, способствуя профилактике болезни Альцгеймера.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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