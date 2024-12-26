Как избежать деменции: связь между кишечником и мозгом

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между кишечником и мозгом давно интересует учёных. По словам микробиолога Софьи Цветиковой, дисбаланс микрофлоры кишечника может быть связан с риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Ось кишечник-мозг: как это работает

Между кишечником и мозгом существует сложная система взаимодействия, известная как "ось кишечник — мозг". Эта двусторонняя связь позволяет микробиоте воздействовать на нервную систему через выработку биологически активных веществ.

"Полезные бактерии кишечника вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, пропионат и ацетат, которые помогают снижать воспаление в нервной системе", — объясняет микробиолог.

Однако при дисбалансе микробиоты количество этих веществ уменьшается, что может способствовать воспалительным процессам и повышать риск развития болезни Альцгеймера.

Факторы риска деменции

Среди факторов, связанных с болезнью Альцгеймера, Цветикова выделяет:

Возраст.

Ожирение.

Диабет второго типа.

Высокий уровень стресса.

Нарушение микрофлоры кишечника.

Как поддерживать здоровье микробиоты

Здоровая микрофлора кишечника — один из способов профилактики деменции. Для её поддержания важно правильное питание.

"Пробиотики питаются клетчаткой. Чем разнообразнее источники клетчатки в рационе, тем лучше баланс микробиоты", — отмечает Цветикова.

Что включить в меню для поддержания полезных бактерий

Овощи и зелень.

Фрукты.

Цельнозерновые продукты.

Бобовые.

Микробиота кишечника играет ключевую роль в здоровье мозга, влияя на воспалительные процессы и снижая риск деменции.

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, поможет поддерживать баланс микрофлоры, способствуя профилактике болезни Альцгеймера.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

