Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные мифы о собаках, в которые верят многие
Почему россияне выбирают или избегают Арктику
Сытный салат с тунцом и фасолью: готовим за 20 минут
Щитовка на орхидее: как победить коварного вредителя и спасти растение
Корнишоны для консервирования: как выбрать лучший сорт
Новый год без тревог! Вот как обезопасить квартиру от краж и поломок
Домашний карбонад к праздничному столу: готовить его намного легче, чем может показаться
Андрей Аршавин признался, что мечтает о кресле руководителя Зенита
Каким водителям грозит штраф за управление авто с МКПП

Как избежать деменции: связь между кишечником и мозгом

2:03
Здоровье

Связь между кишечником и мозгом давно интересует учёных. По словам микробиолога Софьи Цветиковой, дисбаланс микрофлоры кишечника может быть связан с риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Ось кишечник-мозг: как это работает

Между кишечником и мозгом существует сложная система взаимодействия, известная как "ось кишечник — мозг". Эта двусторонняя связь позволяет микробиоте воздействовать на нервную систему через выработку биологически активных веществ.

"Полезные бактерии кишечника вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, пропионат и ацетат, которые помогают снижать воспаление в нервной системе", — объясняет микробиолог.

Однако при дисбалансе микробиоты количество этих веществ уменьшается, что может способствовать воспалительным процессам и повышать риск развития болезни Альцгеймера.

Факторы риска деменции

Среди факторов, связанных с болезнью Альцгеймера, Цветикова выделяет:

  • Возраст.
  • Ожирение.
  • Диабет второго типа.
  • Высокий уровень стресса.
  • Нарушение микрофлоры кишечника.

Как поддерживать здоровье микробиоты

Здоровая микрофлора кишечника — один из способов профилактики деменции. Для её поддержания важно правильное питание.

"Пробиотики питаются клетчаткой. Чем разнообразнее источники клетчатки в рационе, тем лучше баланс микробиоты", — отмечает Цветикова.

Что включить в меню для поддержания полезных бактерий

  • Овощи и зелень.
  • Фрукты.
  • Цельнозерновые продукты.
  • Бобовые.

Микробиота кишечника играет ключевую роль в здоровье мозга, влияя на воспалительные процессы и снижая риск деменции.

Употребление продуктов, богатых клетчаткой, поможет поддерживать баланс микрофлоры, способствуя профилактике болезни Альцгеймера.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника Видео 
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Российский шоу-бизнес
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых Аудио 
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Опасные мифы о собаках, в которые верят многие
Почему россияне выбирают или избегают Арктику
Сытный салат с тунцом и фасолью: готовим за 20 минут
Щитовка на орхидее: как победить коварного вредителя и спасти растение
Корнишоны для консервирования: как выбрать лучший сорт
Новый год без тревог! Вот как обезопасить квартиру от краж и поломок
Домашний карбонад к праздничному столу: готовить его намного легче, чем может показаться
Андрей Аршавин признался, что мечтает о кресле руководителя Зенита
Каким водителям грозит штраф за управление авто с МКПП
Близорукость у детей: найден способ замедлить её развитие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.