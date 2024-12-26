Выдавливание прыщей: привычка, которая может обернуться осложнениями

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самостоятельное выдавливание прыщей кажется быстрым решением проблемы, но на самом деле это может привести к серьёзным осложнениям. Косметолог и дерматовенеролог Ксения Абрамова рассказала о рисках, связанных с этой привычкой.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка с акне

Основные опасности

Усиление воспаления: часто при выдавливании содержимое прыща не выходит полностью, что приводит к ещё большему воспалению.

часто при выдавливании содержимое прыща не выходит полностью, что приводит к ещё большему воспалению. Риск образования рубцов и пятен : частое механическое воздействие травмирует кожу, оставляя пигментные пятна и рубцы, которые трудно удалить.

: частое механическое воздействие травмирует кожу, оставляя пигментные пятна и рубцы, которые трудно удалить. Инфицирование: без соблюдения правил гигиены выдавливание прыщей может занести инфекцию в кожу, ухудшая её состояние.

Почему это должен делать специалист

Абрамова подчёркивает, что для безопасного удаления воспалений требуются специальные знания. Врач понимает анатомию кожи, знает, как работать с сально-волосяными протоками, и использует стерильные инструменты.

Самостоятельно сложно определить, какой прыщ можно удалять, а какой трогать нельзя.

"Врач видит воспалённые участки под правильным углом и в подходящем освещении, что позволяет минимизировать риск осложнений", — поясняет косметолог.

Как избежать осложнений

Не выдавливайте прыщи самостоятельно: даже если кажется, что это безопасно, лучше доверить кожу специалисту.

даже если кажется, что это безопасно, лучше доверить кожу специалисту. Соблюдайте гигиену: если всё же нужно удалить воспаление, используйте стерильные инструменты и антисептики.

если всё же нужно удалить воспаление, используйте стерильные инструменты и антисептики. Обратитесь к косметологу: специалист проведёт процедуру безопасно, а также порекомендует уходовые средства для профилактики прыщей.

Прыщи — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о состоянии организма. Если вы сталкиваетесь с регулярными воспалениями, важно выявить их причины и начать лечение.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή - остриё, разгар, расцвет), или угри - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

