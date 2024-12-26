Выдавливание прыщей: привычка, которая может обернуться осложнениями

Самостоятельное выдавливание прыщей кажется быстрым решением проблемы, но на самом деле это может привести к серьёзным осложнениям. Косметолог и дерматовенеролог Ксения Абрамова рассказала о рисках, связанных с этой привычкой.
Абрамова подчёркивает, что для безопасного удаления воспалений требуются специальные знания. Врач понимает анатомию кожи, знает, как работать с сально-волосяными протоками, и использует стерильные инструменты.
Самостоятельно сложно определить, какой прыщ можно удалять, а какой трогать нельзя.
"Врач видит воспалённые участки под правильным углом и в подходящем освещении, что позволяет минимизировать риск осложнений", — поясняет косметолог.
Прыщи — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о состоянии организма. Если вы сталкиваетесь с регулярными воспалениями, важно выявить их причины и начать лечение.
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