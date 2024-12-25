Сердце под ударом: почему зима опасна для сердечно-сосудистой системы

Зимой риск инфаркта миокарда возрастает. Но почему именно холодные месяцы влияют на сердце сильнее, чем тёплые сезоны? На этот вопрос отвечает кардиолог Дина Матвеева.
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Электрокардиограмма
Сезонность и инфаркты: статистика и факторы
Исследования подтверждают, что зимой и ранней весной инфаркты миокарда происходят чаще, чем летом и осенью. Однако холод сам по себе не является прямой причиной, а лишь одним из факторов, влияющих на здоровье сердца.
Основные причины
Резкие перепады давления
Зимой атмосферное давление часто меняется, что может провоцировать ухудшение состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Вирусные инфекции
В холодное время года распространены респираторные заболевания, которые вызывают воспалительные процессы и дополнительно нагружают сердце.
Малоподвижный образ жизни
Зимой люди меньше двигаются, что негативно сказывается на кровообращении. К тому же холодная погода и праздники способствуют увеличению потребления жирной и калорийной пищи.
Стресс
Праздничная суета и связанные с ней переживания также могут провоцировать сердечные приступы.
Инфаркт миокарда — сложное заболевание, которое может произойти в любое время года. Однако зимой люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе повышенного риска.
Поэтому особенно важно следовать рекомендациям врача, внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать сигналы организма.
Как защитить сердце зимой
Чтобы снизить риск инфаркта, соблюдайте простые, но эффективные меры профилактики:
Регулярная физическая активность
Даже короткие прогулки помогут поддерживать кровообращение.
Здоровое питание
Сократите потребление жирной пищи и увеличьте количество овощей и фруктов в рационе.
Контроль стресса
Постарайтесь избегать излишнего напряжения, особенно в праздничные дни.
Соблюдение рекомендаций врача
Регулярно проверяйте состояние сердца и сосудов.
Зима — это не приговор для сердца. Но внимательное отношение к здоровью поможет пережить холодные месяцы без риска для жизни.
Уточнения
Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.