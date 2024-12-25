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Сердце под ударом: почему зима опасна для сердечно-сосудистой системы

2:21
Здоровье

Зимой риск инфаркта миокарда возрастает. Но почему именно холодные месяцы влияют на сердце сильнее, чем тёплые сезоны? На этот вопрос отвечает кардиолог Дина Матвеева.

Электрокардиограмма
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электрокардиограмма

Сезонность и инфаркты: статистика и факторы

Исследования подтверждают, что зимой и ранней весной инфаркты миокарда происходят чаще, чем летом и осенью. Однако холод сам по себе не является прямой причиной, а лишь одним из факторов, влияющих на здоровье сердца.

Основные причины

Резкие перепады давления

  • Зимой атмосферное давление часто меняется, что может провоцировать ухудшение состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вирусные инфекции

  • В холодное время года распространены респираторные заболевания, которые вызывают воспалительные процессы и дополнительно нагружают сердце.

Малоподвижный образ жизни

  • Зимой люди меньше двигаются, что негативно сказывается на кровообращении. К тому же холодная погода и праздники способствуют увеличению потребления жирной и калорийной пищи.

Стресс

  • Праздничная суета и связанные с ней переживания также могут провоцировать сердечные приступы.

Инфаркт миокарда — сложное заболевание, которое может произойти в любое время года. Однако зимой люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе повышенного риска.

Поэтому особенно важно следовать рекомендациям врача, внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать сигналы организма.

Как защитить сердце зимой

Чтобы снизить риск инфаркта, соблюдайте простые, но эффективные меры профилактики:

Регулярная физическая активность

  • Даже короткие прогулки помогут поддерживать кровообращение.

Здоровое питание

  • Сократите потребление жирной пищи и увеличьте количество овощей и фруктов в рационе.

Контроль стресса

  • Постарайтесь избегать излишнего напряжения, особенно в праздничные дни.

Соблюдение рекомендаций врача

  • Регулярно проверяйте состояние сердца и сосудов.

Зима — это не приговор для сердца. Но внимательное отношение к здоровью поможет пережить холодные месяцы без риска для жизни.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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