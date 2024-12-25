Сердце под ударом: почему зима опасна для сердечно-сосудистой системы

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой риск инфаркта миокарда возрастает. Но почему именно холодные месяцы влияют на сердце сильнее, чем тёплые сезоны? На этот вопрос отвечает кардиолог Дина Матвеева.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электрокардиограмма

Сезонность и инфаркты: статистика и факторы

Исследования подтверждают, что зимой и ранней весной инфаркты миокарда происходят чаще, чем летом и осенью. Однако холод сам по себе не является прямой причиной, а лишь одним из факторов, влияющих на здоровье сердца.

Основные причины

Резкие перепады давления

Зимой атмосферное давление часто меняется, что может провоцировать ухудшение состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вирусные инфекции

В холодное время года распространены респираторные заболевания, которые вызывают воспалительные процессы и дополнительно нагружают сердце.

Малоподвижный образ жизни

Зимой люди меньше двигаются, что негативно сказывается на кровообращении. К тому же холодная погода и праздники способствуют увеличению потребления жирной и калорийной пищи.

Стресс

Праздничная суета и связанные с ней переживания также могут провоцировать сердечные приступы.

Инфаркт миокарда — сложное заболевание, которое может произойти в любое время года. Однако зимой люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе повышенного риска.

Поэтому особенно важно следовать рекомендациям врача, внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать сигналы организма.

Как защитить сердце зимой

Чтобы снизить риск инфаркта, соблюдайте простые, но эффективные меры профилактики:

Регулярная физическая активность

Даже короткие прогулки помогут поддерживать кровообращение.

Здоровое питание

Сократите потребление жирной пищи и увеличьте количество овощей и фруктов в рационе.

Контроль стресса

Постарайтесь избегать излишнего напряжения, особенно в праздничные дни.

Соблюдение рекомендаций врача

Регулярно проверяйте состояние сердца и сосудов.

Зима — это не приговор для сердца. Но внимательное отношение к здоровью поможет пережить холодные месяцы без риска для жизни.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire "начинять, набивать") — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

