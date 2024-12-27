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Почему запекать блюда с майонезом может быть вредно для здоровья

1:38
Здоровье

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, почему запекать блюда с майонезом может быть опасно для здоровья.

По словам Лялиной, при нагревании майонеза до температуры выше 180 градусов Цельсия выделяются вредные вещества, такие как акролеин и трансжиры. Они считаются канцерогенами и могут негативно влиять на организм при регулярном употреблении. Кроме того, жиры в майонезе могут окисляться, образуя свободные радикалы, вредные для клеток организма.

Промышленный майонез часто содержит консерванты, стабилизаторы и искусственные ароматизаторы, которые могут изменяться при нагревании, выделяя токсичные соединения, пишет Газета.Ru.

При запекании майонез становится более густым, а его жиры впитываются в блюдо, увеличивая его калорийность и способствуя набору веса и повышению уровня холестерина. Кроме того, майонез теряет свою первоначальную текстуру и становится менее приятным на вкус.

Для снижения вреда рекомендуется использовать домашний майонез, который состоит только из яиц, масла и уксуса или лимонного сока, без добавок. Также не нужно сильно нагревать майонез.

"Если есть необходимость в соусе, добавляйте его в конце приготовления или используйте альтернативы. Заменяйте майонез сметаной, греческим йогуртом или другими натуральными соусами", — добавила эксперт.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Выпека́ние (вы́печка) — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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