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Газообразование в кишечнике: основные причины и решения

3:18
Здоровье

Газообразование в кишечнике абсолютно нормально. В среднем человек выпускает газы до 20 раз в день, но что, если их больше? Когда это вариант нормы, а когда — сигнал о проблемах со здоровьем?

человек ест еда студент
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек ест еда студент

Как понять, что всё в порядке

Газообразование — естественный процесс. Часть газов образуют бактерии, которые помогают переваривать пищу, другая часть — кислород и азот, которые попадают в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) во время еды и питья. Если вы не испытываете дискомфорта, боли или других неприятных симптомов, причин для беспокойства нет.

Однако, если газы появляются слишком часто, вызывают спазмы, вздутие или чувство давления, стоит обратить внимание на своё состояние и проконсультироваться с врачом.

Что такое метеоризм

Метеоризм — это скопление избыточных газов в кишечнике, которое сопровождается вздутием живота, болями и дискомфортом. Это состояние может быть вызвано различными причинами.

Причины повышенного газообразования

Пища, богатая клетчаткой и углеводами: бобовые, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи сложнее перевариваются и часто провоцируют газы.

  • Дефицит ферментов: например, недостаток лактазы вызывает непереносимость молочных продуктов, а глютен и фруктоза также могут плохо усваиваться у некоторых людей.
  • Заболевания ЖКТ: синдром раздражённого кишечника, целиакия, болезнь Крона и язвенный колит нередко приводят к метеоризму.
  • Заглатывание воздуха: быстрая еда, разговоры за столом, жевательная резинка и газированные напитки способствуют попаданию воздуха в желудок.
  • Стресс и тревога: эмоциональное состояние влияет на ЖКТ, вызывая боли, запоры и вздутия.

Как уменьшить газообразовани

Существует несколько простых рекомендаций:

  • Кушайте медленно: тщательное пережёвывание пищи предотвращает заглатывание воздуха.
  • Откажитесь от газированных напитков и жевательной резинки: это уменьшит количество поступающего в ЖКТ воздуха.
  • Пейте воду: она облегчает переваривание пищи и улучшает её продвижение по кишечнику.
  • Сократите потребление определённых продуктов: крахмалистая пища, молочные продукты и клетчатка часто вызывают газы.
  • Ведите пищевой дневник: если заметите связь между определёнными продуктами и дискомфортом, исключите их из рациона и проконсультируйтесь с врачом.
  • Добавьте ферментированные продукты: йогурт и квашеная капуста содержат полезные бактерии для кишечника.
  • Занимайтесь спортом: физическая активность улучшает работу кишечника и предотвращает скопление газов.
  • Снижайте уровень стресса: расслабление помогает избежать негативного влияния тревоги на пищеварение.

Когда обращаться к врачу

Если метеоризм сопровождается болью, диареей, потерей веса или кровью в кале, не откладывайте визит к врачу. Такие симптомы могут указывать на серьёзные проблемы, которые требуют обследования.

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός - поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. Проявляется вздутием живота, возможно обильное ("взрывное") выделение большого количества пищеварительных газов (так называемая флатуленция).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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