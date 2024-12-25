Наушники с шумоподавлением: комфорт или угроза слуху

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наушники с шумоподавлением стали неотъемлемой частью жизни для многих. Но какие особенности этой технологии, какие плюсы и минусы она имеет, и как её использование влияет на здоровье?

Фото: Flickr by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наушники AirPods

Как работает шумоподавление

Существуют два вида шумоподавления: активное (ANC) и пассивное

Активное шумоподавление: анализирует внешний звук с помощью микрофонов, создаёт «зеркальную» звуковую волну, и таким образом нейтрализует шумы. Эта технология особенно эффективна против монотонных звуков, таких как гул автомобилей или стройка.

анализирует внешний звук с помощью микрофонов, создаёт «зеркальную» звуковую волну, и таким образом нейтрализует шумы. Эта технология особенно эффективна против монотонных звуков, таких как гул автомобилей или стройка. Пассивное шумоподавление: достигается за счёт плотного прилегания наушников и использования звукоизоляционных материалов. Оно менее сложное, но также эффективно в некоторых ситуациях.

Польза для здоровья

Наушники с шумоподавлением могут снизить нагрузку на слух, так как необходимость увеличивать громкость исчезает. Они помогают сосредоточиться, блокируют раздражающие шумы и снижают уровень стресса.

Например, в исследовании 2023 года было доказано, что такие наушники уменьшают громкость внешнего шума до 10 дБ.

Возможные риски

Несмотря на все плюсы, важно помнить о потенциальных минусах. Постоянное использование наушников может снизить бдительность, что опасно в условиях повышенного риска, например, при вождении.

Также чрезмерное увлечение высокой громкостью угрожает потерей слуха. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: около миллиарда молодых людей рискуют повредить слух из-за неправильного использования аудиоустройств.

Как минимизировать вред

Чтобы насладиться звуком без вреда для здоровья:

Следите за громкостью: уровень звука должен быть ниже 80 дБ, что примерно 60–70% от максимальной громкости.

уровень звука должен быть ниже 80 дБ, что примерно 60–70% от максимальной громкости. Делайте перерывы: снимайте наушники каждые 1–2 часа.

снимайте наушники каждые 1–2 часа. Сохраняйте внимание: не используйте наушники с ANC в ситуациях, где важно слышать окружающие звуки, например, на дороге.

не используйте наушники с ANC в ситуациях, где важно слышать окружающие звуки, например, на дороге. Ограничьте время использования: рекомендуется слушать музыку или смотреть видео в наушниках не более 2–3 часов в день.

Накладные или вкладыши

Оба типа наушников могут быть безопасными при правильном использовании. Вкладыши лучше изолируют звук, а накладные наушники мягче облегают уши, оставляя небольшой доступ для внешних звуков.

Как выбрать идеальные наушники

Обратите внимание на:

Тип шумоподавления: если важно подавление низкочастотного шума, выбирайте модели с ANC.

если важно подавление низкочастотного шума, выбирайте модели с ANC. Комфорт: наушники не должны давить или вызывать дискомфорт при длительном ношении.

наушники не должны давить или вызывать дискомфорт при длительном ношении. Качество звука: проверьте детализацию и чистоту звучания перед покупкой.

Технологии делают мир тише, но важно использовать их ответственно, чтобы сохранить своё здоровье.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

