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Сколько можно набрать жира при переедании в новогоднюю ночь?

1:42
Здоровье

При переедании в новогоднюю ночь вы можете набрать до 0,5-1 кг жировой ткани, сообщила Юлия Атаманова, диетолог и эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.

Сельдь под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сельдь под шубой

Врач напомнила, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, суточная норма калорий для мужчин составляет от 2150 до 3800, а для женщин — от 1700 до 3000. Чтобы определить индивидуальную норму, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Если вы съедите на 3500 ккал больше нормы, это может привести к набору 500 грамм жировой ткани. Такое количество калорий эквивалентно примерно 2 кг новогоднего салата, сельди под шубой или торта.

Атаманова обратила внимание, что весы при этом могут показать привес до 2-3 кг. Это связано с тем, что большая часть веса — это жидкость, которая задерживается в организме из-за употребления солёной или сладкой пищи, а также алкоголя. Этот отёк быстро исчезнет, если вернуться к обычному режиму питания и увеличить физическую активность, пишет Газета.Ru.

Атаманова подчеркнула, что одноразовое переедание не должно вызывать паники.

"Если вдруг вы переели, то не нужно действовать по принципу "сгорел сарай, гори и хата!". Важно как можно раньше вернуться к привычному питанию, проанализировать причину срыва и предпринять действия, чтобы в следующий раз его избежать", — добавила врач.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса.

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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