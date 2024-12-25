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Переедание и отеки: как не набрать лишний вес на праздниках

1:39
Здоровье

Переедание в новогоднюю ночь может привести к набору 0,5-1 кг жировой ткани, предупреждает диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Как много можно набрать за одну ночь

По словам Атамановой, согласно рекомендациям Минздрава России, мужчине в день требуется от 2150 до 3800 калорий, а женщине — от 1700 до 3000 калорий.

Если в новогоднюю ночь вы наберете лишние 3500 калорий, это приведет к увеличению жировой массы на 500 г. Это примерно столько, сколько содержится в 2 кг оливье или селедки под шубой, или в 2 кг торта.

Однако весы могут показать привес до 2-3 кг, но большая часть этого увеличения — это не жир, а жидкость. Жидкость скапливается из-за большого количества соли, сахара и алкоголя, что может вызвать отеки. Эти лишние килограммы быстро уйдут, если вернуться к нормальному питанию и активному образу жизни.

Что делать, если вы переели

По словам врача, не стоит паниковать после одного переедания. Главное — как можно быстрее вернуться к привычному режиму питания и физической активности. Важно проанализировать, почему произошел срыв, и попытаться избежать таких ситуаций в будущем.

Переедание на праздниках может привести к краткосрочному увеличению веса, но это не повод для беспокойства. Главное — вернуться к нормальному образу жизни и заботиться о своем здоровье.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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