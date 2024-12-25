Советы по сохранению ясности мыслей и активного мозга на пенсии

Чтобы сохранить ясность ума и активный интеллект в пожилом возрасте, важно регулярно тренировать мозг и следить за своим образом жизни. Об этом в рассказала заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научного клинического центра ФМБА России Эльвира Фесенко.
Для поддержания умственной активности на высоком уровне важно регулярно стимулировать нейронные связи. Это можно делать с помощью чтения книг, решения головоломок, разгадывания кроссвордов и изучения иностранных языков. Игра в шахматы также отлично развивает интеллект.
Эти интеллектуальные упражнения помогают мозгу сохранять пластичность и улучшать когнитивные функции.
Фесенко также подчеркнула важность здорового образа жизни для сохранения ясности мыслей в пожилом возрасте. В первую очередь, следует сохранять физическую активность.
Плавание, прогулки и велосипедные поездки способствуют улучшению кровоснабжения мозга, что важно для его нормального функционирования.
Не менее важным фактором является полноценный сон. Он должен длиться 7-8 часов в сутки, а режим дня следует соблюдать строго, засыпая и просыпаясь в одно и то же время. Для предотвращения бессонницы рекомендуется исключить использование гаджетов перед сном.
Питание также играет важную роль в поддержании когнитивных функций. Важными веществами для мозга являются антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамин B12 и фолиевая кислота, которые содержатся в жирной рыбе, орехах и ягодах.
Врачи советуют исключить из рациона жирные и сладкие продукты, а также газированные напитки. С возрастом важно снижать калорийность пищи и следить за сбалансированностью рациона.
Для активного сохранения умственной активности полезно продолжать работать после выхода на пенсию, если это возможно. Работа должна быть не перегрузочной и не стрессовой, а лучше всего выбрать занятие, которое требует концентрации внимания. Это поможет сохранить ясность мысли и активность мозга.
Вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, оказывают негативное влияние на умственные способности и значительно ускоряют их снижение.Поэтому отказ от этих привычек поможет сохранить ясность ума на долгие годы.
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