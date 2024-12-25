Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты

МРТ — это неинвазивный и безопасный метод диагностики, однако наличие металлических элементов в теле может стать серьёзным препятствием.
Особенно часто возникает вопрос, можно ли делать МРТ с брекетами или коронками, которые содержат металлы. Ответ на этот вопрос зависит от типа используемого металла.
Немногие знают, что металлические элементы могут искажать результаты исследования, особенно если они расположены в области сканирования. Более того, металлы могут нагреваться под воздействием магнитного поля, что в худшем случае может привести к ожогам.
В некоторых случаях металлические конструкции могут даже смещаться, создавая дополнительные риски.
Важно помнить, что не все материалы, используемые в стоматологии, могут вызвать проблемы на МРТ.
Современные стоматологические материалы разрабатываются с учётом совместимости с магнитно-резонансными томографами. К числу безопасных для МРТ металлов относят:
Тем не менее, есть и металлы, которые могут представлять опасность при проведении МРТ. Это в первую очередь:
Если у вас есть металлические элементы в теле, важно заранее сообщить об этом врачу, поскольку наличие таких элементов может стать абсолютным противопоказанием для процедуры, особенно в аппаратах закрытого типа.
Если вам предстоит исследование на аппарате открытого типа, то противопоказания могут быть более гибкими и определяться в индивидуальном порядке.
Важно, чтобы ваш врач знал обо всех металлических конструкциях в вашем теле, включая брекеты и коронки, чтобы минимизировать риски и гарантировать безопасность процедуры.
Таким образом, несмотря на присутствие металлических элементов в теле, такие как брекеты и коронки, проведение МРТ возможно. Главное — выбрать правильный аппарат и обсудить все возможные риски с врачом.
Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, находящихся в сильном постоянном магнитном поле, в ответ на возбуждение их определённым сочетанием электромагнитных волн.
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