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Секреты МРТ: когда металл может повлиять на результаты

2:24
Здоровье

МРТ — это неинвазивный и безопасный метод диагностики, однако наличие металлических элементов в теле может стать серьёзным препятствием.

Аппарат МРТ
Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аппарат МРТ

Особенно часто возникает вопрос, можно ли делать МРТ с брекетами или коронками, которые содержат металлы. Ответ на этот вопрос зависит от типа используемого металла.

Какие металлы могут вызвать проблемы на МРТ

Немногие знают, что металлические элементы могут искажать результаты исследования, особенно если они расположены в области сканирования. Более того, металлы могут нагреваться под воздействием магнитного поля, что в худшем случае может привести к ожогам.

В некоторых случаях металлические конструкции могут даже смещаться, создавая дополнительные риски.

Важно помнить, что не все материалы, используемые в стоматологии, могут вызвать проблемы на МРТ.

Современные стоматологические материалы разрабатываются с учётом совместимости с магнитно-резонансными томографами. К числу безопасных для МРТ металлов относят:

  • Цирконий (материал для зубных коронок).
  • Сплавы серебра, цинка, меди.
  • Титановый сплав.
  • Золото и никель.

Какие металлы не совместимы с МРТ

Тем не менее, есть и металлы, которые могут представлять опасность при проведении МРТ. Это в первую очередь:

  • Нержавеющая сталь.
  • Сплавы, содержащие в большом количестве хром и кобальт.

Если у вас есть металлические элементы в теле, важно заранее сообщить об этом врачу, поскольку наличие таких элементов может стать абсолютным противопоказанием для процедуры, особенно в аппаратах закрытого типа.

МРТ открытого типа: индивидуальные ограничения

Если вам предстоит исследование на аппарате открытого типа, то противопоказания могут быть более гибкими и определяться в индивидуальном порядке.

Важно, чтобы ваш врач знал обо всех металлических конструкциях в вашем теле, включая брекеты и коронки, чтобы минимизировать риски и гарантировать безопасность процедуры.

Таким образом, несмотря на присутствие металлических элементов в теле, такие как брекеты и коронки, проведение МРТ возможно. Главное — выбрать правильный аппарат и обсудить все возможные риски с врачом.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, находящихся в сильном постоянном магнитном поле, в ответ на возбуждение их определённым сочетанием электромагнитных волн.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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