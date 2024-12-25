Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразите свой дом: растения, которые можно выращивать в воде
Витамин С, антибиотики и молоко с мёдом не вылечат простуду, а пар от картошки может навредить
Перерасчёт за воду и свет: в каких случаях вы имеете право на возмещение
Закрытие студий маникюра в России: скрытые причины
Ксения Собчак рассказала, за что уважает SHAMANа
Климатическая катастрофа: вулканы готовят человечеству новые вызовы
Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения
Электронный ошейник: жестокость или необходимость
Откажитесь от этих принципов: шесть правил ЗОЖ, которые давно пора пересмотреть

Как витамин C помогает защитить дёсны от инфекций: что говорят исследования

2:52
Здоровье

Заболевания пародонта — одна из самых распространённых стоматологических проблем, затрагивающая миллионы людей по всему миру. Несмотря на успехи в лечении, эти заболевания остаются серьёзной угрозой для здоровья зубов.

витамин с
Фото: pxhere
витамин с

Могут ли добавки с витамином C стать важным шагом в профилактике этих заболеваний? Исследования показывают, что потребление витамина C может значительно улучшить здоровье пародонта и снизить риск инфекций.

Витамин C: ключ к здоровым дёснам 

Витамин C, известный своими мощными антиоксидантными свойствами, играет критическую роль в синтезе коллагена, который необходим для поддержания здоровья дёсен. Он помогает укрепить соединительные ткани и нейтрализует активные формы кислорода, которые могут повреждать клетки и ткани.

Это особенно важно при воспалениях, когда витамин C активно поддерживает иммунитет, стимулируя работу фагоцитов и Т-лимфоцитов, которые борются с инфекциями.

Что говорят исследования

Недавние исследования подтверждают, что витамин C может снизить вероятность заболеваний пародонта. Более высокое потребление витамина C связано с уменьшением воспалений, кровотечений и улучшением состояния альвеолярной кости.

Исследования показывают, что добавки витамина C могут быть особенно полезны для людей, находящихся в группе риска или уже страдающих от заболеваний пародонта.

Механизмы воздействия витамина C

Существует несколько путей, через которые витамин C оказывает положительное влияние на здоровье десен. Он способствует восстановлению тканей, снижая окислительный стресс, который часто провоцирует воспаление и разрушение тканей.

В одном из исследований было показано, что витамин C активирует молекулярные механизмы, которые могут помочь восстановить костную ткань и предотвратить её потерю.

Будущее исследований и рекомендации

Несмотря на обнадёживающие результаты, необходимость дополнительных исследований остаётся актуальной. Не все аспекты воздействия витамина C на здоровье пародонта до конца изучены.

Однако уже сейчас можно говорить о его важности в поддержании здоровья полости рта. Стоматологи должны учитывать потребление витамина C в рационах пациентов, особенно тех, кто находится в группе риска.

Заключение

Простое изменение диеты и добавление витамина C может стать важным инструментом в профилактике заболеваний пародонта.

Следовательно, важно своевременно поддерживать уровень витамина C, а при необходимости использовать добавки, чтобы укрепить здоровье дёсен и предотвратить инфекционные заболевания.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Обсудить
Сейчас читают
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Шоу-бизнес
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ Аудио 
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Красота и стиль
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Последние материалы
5 лучших мест в Башкирии зимой
На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка
Приход Трампа к власти может отразиться на экономике России
Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом
Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой
Ошибки ухода, которые сокращают жизнь вашего питомца
Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде
Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина
Как приучить кошку к воде: советы экспертов
Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.