Учёные перечислили черты личности, которые отвечают за склонность к ночным кошмарам

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Учёные из католического Университета Инкарнейт Уорд в Техасе установили связь между определёнными психологическими характеристиками и частотой ночных кошмаров. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Dreaming.

Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошмарный сон

Известно, что ночные кошмары часто ассоциируются с различными психическими расстройствами. Например, 50-70% людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), регулярно сталкиваются с кошмарами.

Аналогично, люди с тревожными расстройствами, депрессией и другими нарушениями настроения значительно чаще испытывают подобные сны.

Среди людей без диагностированных психических проблем кошмары встречаются лишь у 4% населения.

В рамках исследования были привлечены 116 студентов-психологов из американского университета. Средний возраст участников составил 20,5 лет.

Исследователи анализировали связь между частотой кошмаров и четырьмя факторами: невротизмом, склонностью к кошмарам, тонкими психологическими границами и чувствительностью к сенсорной обработке.

После учёта социально-демографических факторов, частоты запоминания снов и взаимосвязи между характеристиками учёные выявили, что только склонность к кошмарам и тонкие психологические границы оказались значимыми независимыми предикторами частоты появления кошмаров в снах участников.

Склонность к кошмарам включает такие психологические аспекты, как эмоциональная нестабильность, нарушение регуляции настроения и повышенная чувствительность к стрессу.

Исследователи предположили, что люди с высокой склонностью к кошмарам могут подвергаться процессу, называемому "конкретизацией", при котором абстрактные или неясные ментальные переживания превращаются в более ощутимые формы, такие как яркие и тревожные сновидения. Это делает их более подверженными превращению эмоциональных проблем реальной жизни в тревожные сны.

Люди с тонкими ментальными границами характеризуются сильной взаимосвязью между своими эмоциями, мыслями и внешними стимулами. Они могут быть более восприимчивы к тревожным образам и эмоциям во сне, поскольку менее способны фильтровать эти влияния.

По мнению учёных, полученные результаты помогают глубже понять психологические причины возникновения ночных кошмаров.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

