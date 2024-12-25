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Александр Гинцбург раскрыл принцип действия новой противораковой вакцины

0:53
Здоровье

Российские учёные разработали вакцину, которая может значительно повысить вероятность выздоровления у пациентов с онкологическими заболеваниями. Препарат программирует иммунную систему на уничтожение раковой опухоли и метастазов, при этом не затрагивая здоровые клетки. Об этом в интервью RT сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Гинцбург пояснил, что вакцина, созданная на основе мРНК-технологии, представляет собой лечебное средство, которое настраивает иммунную систему пациента на активное уничтожение опухоли.

По словам специалиста, вакцина, соединяясь с опухолью, выделяет ферменты в форме пузырьков. Эти ферменты создают отверстия в мембране раковой клетки, проникают внутрь и разрушают патогенные белки.

 

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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