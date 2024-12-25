Александр Гинцбург раскрыл принцип действия новой противораковой вакцины

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские учёные разработали вакцину, которая может значительно повысить вероятность выздоровления у пациентов с онкологическими заболеваниями. Препарат программирует иммунную систему на уничтожение раковой опухоли и метастазов, при этом не затрагивая здоровые клетки. Об этом в интервью RT сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Вакцинация

Гинцбург пояснил, что вакцина, созданная на основе мРНК-технологии, представляет собой лечебное средство, которое настраивает иммунную систему пациента на активное уничтожение опухоли.

По словам специалиста, вакцина, соединяясь с опухолью, выделяет ферменты в форме пузырьков. Эти ферменты создают отверстия в мембране раковой клетки, проникают внутрь и разрушают патогенные белки.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.



Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

