Учёные создали препарат для лечения одного из видов рака с эффективностью 100%

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские учёные сделали значительный шаг вперёд в лечении колоректального рака. По информации New Atlas, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) присвоило препарату достарлимаб статус прорывной терапии, что ускорит процедуру его одобрения.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Согласно данным, участники клинических испытаний полностью излечились от заболевания без необходимости хирургического вмешательства, лучевой терапии или применения химиотерапевтических препаратов. Действие достарлимаба основано на блокировании рецептора PD-1. Отмечается, что ремиссия у первых испытуемых сохраняется уже четыре года. Исследования подтвердили, что препарат обладает высокой степенью безопасности и не вызывает значительных побочных эффектов.

Работа над препаратом началась несколько лет назад с небольшой группы из 12 человек. В 2022 году онкологи зафиксировали первые многообещающие результаты его эффективности. На сегодняшний день лечение достарлимабом прошли 42 добровольца.

Уточнения

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.

Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.

