Учёные выявили опасность ночного приёма пищи

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление пищи в поздние часы увеличивает вероятность развития диабета второго типа, сообщает журнал Nature. Отмечается, что к подобному заключению специалисты пришли после анализа данных о питании людей с различными пищевыми предпочтениями.

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Согласно опубликованным сведениям, в течение двух недель учёные наблюдали за питанием 26 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Все участники эксперимента имели избыточный вес или ожирение, а у некоторых диагностировали преддиабетическое состояние или диабет второго типа.

Напомним, что диабет второго типа является наиболее распространённой формой этого заболевания. Как и при диабете первого типа, он связан с серьёзными нарушениями в работе гормона инсулина, необходимого для транспортировки глюкозы в клетки. Однако, в отличие от первого типа, при котором инсулин не вырабатывается вовсе, при втором типе он присутствует, но клетки теряют к нему чувствительность. Чаще всего подобное нарушение возникает на фоне ожирения.

Для проведения исследования учёные разделили испытуемых на две категории в зависимости от времени приёма пищи: тех, кто употреблял более 45% суточного рациона до 17:00, отнесли к "ранним едокам", а тех, кто ел после этого времени, — к "поздним". Любопытно, что среди всех участников трое имели диагноз диабета второго типа, и все они оказались в группе "поздних" едоков.

Результаты показали, что любители поздних трапез потребляют значительно больше жиров и углеводов. После этого всем участникам провели глюкозотолерантный тест, чтобы оценить, как организм справляется с усвоением сахара. По итогам теста стало очевидно, что у "поздних" едоков процесс усвоения глюкозы протекает значительно хуже.

Учёные отметили, что их наблюдения подтверждают давно известный факт: инсулин работает эффективнее в первой половине дня, что связано с особенностями биологических часов человека — циркадным ритмом.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

