Мозг, зеркальные нейроны и заразительная зевота

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему зевота передаётся от человека к человеку

Зевота — привычное явление, знакомое каждому. Мы часто зеваем из-за усталости или скуки. Однако иногда достаточно увидеть или услышать, как кто-то зевает, чтобы тут же последовать его примеру, даже если мы бодры. Почему зевота заразительна? Есть несколько теорий, объясняющих этот феномен.

Фото: Sueño by Juanedc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зевающая девушка

Зевота как способ улучшить работу мозга

Одна из гипотез предполагает, что зевота помогает снабдить мозг кислородом, повышая его активность. Другая теория утверждает, что это действие снижает температуру мозга, тем самым улучшая его работу.

Роль зеркальных нейронов

С точки зрения социальной биологии, заразительная зевота объясняется работой так называемых зеркальных нейронов. Эти структуры в мозгу активируются, когда мы видим или слышим, как зевает другой человек, что побуждает нас имитировать это действие.

Интересно, что степень "заразительности" зевоты зависит от уровня симпатии и близости к зевающему. Чем больше он нам нравится или чем ближе мы с ним связаны, тем выше вероятность, что мы тоже зевнём. Это явление может быть связано с эволюцией: коллективная зевота укрепляет социальные связи и выражает сочувствие к уставшему члену группы.

Зевота и социальная сплочённость

Таким образом, зевота может быть не только физиологическим механизмом, но и социальным сигналом. Она помогает людям лучше понимать друг друга и укреплять эмоциональные связи.

Уточнения

Нейро́н - электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.



