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Картошка фри: вкусно, но смертельно опасно

1:45
Здоровье

Картошка фри: почему от любимого блюда стоит отказаться

Картошка фри — один из самых популярных продуктов фастфуда. Быстрая, вкусная и привычная, она давно стала неотъемлемой частью рациона многих людей. Но стоит ли платить за удобство своим здоровьем?

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Чем опасен фастфуд

Фастфуд действительно утоляет голод, но это, пожалуй, единственный его плюс. Его доступность и быстрое приготовление перекрываются серьёзными минусами:

  • Глутамат натрия (Е-621): этот усилитель вкуса вызывает привыкание и негативно влияет на нервную систему. Люди, регулярно потребляющие фастфуд, начинают воспринимать обычные блюда как безвкусные.

  • Высокая калорийность: картошка фри содержит огромное количество углеводов и жиров, которые провоцируют такие проблемы, как ожирение, сахарный диабет и атеросклероз.

Последствия для здоровья

Картошка фри не только калорийна, но и вредна из-за содержания трансжиров. Эти вещества способны:

  • повышать риск инсульта, инфаркта и сердечных приступов;
  • приводить к нейропатии и повышенному артериальному давлению;
  • провоцировать генетические изменения в клетках, что увеличивает вероятность онкологии.

Кроме того, в заведениях общественного питания фри нередко готовят в масле, которое используется многократно. Это превращает продукт в опасный канцероген.

Вывод

Картошка фри может быть приятным дополнением к вашему меню, но только если её потребление остаётся редким исключением. Привычка питаться фастфудом регулярно чревата тяжёлыми последствиями для организма.

Уточнения

Карто́фель фри - нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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