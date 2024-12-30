Сон с питомцами может вызвать проблемы с глазами

Многие владельцы домашних животных считают, что сон в одной постели с питомцем – это проявление любви и заботы. Однако подобная привычка может представлять угрозу для здоровья, предупреждает сертифицированный окулист из США Дэн Фридрих.
Паразиты в глазах: опасность сна с питомцами
По словам врача, регулярный контакт с домашними животными в постели увеличивает риск заражения паразитами, такими как демодекс. Этот клещ часто обитает на ресницах и коже человека. Хотя в норме он присутствует у многих людей, избыточное его количество может привести к серьёзным проблемам:
Дэн Фридрих отмечает, что подобные случаи встречаются чаще, чем принято думать. Основной причиной он называет близкий контакт с животными во время сна.
Как защитить себя
Если вы хотите снизить риски, достаточно соблюдать простые правила:
Забота о здоровье – это не только любовь к своим питомцам, но и внимание к собственному благополучию.
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