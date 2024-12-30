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Сон с питомцами может вызвать проблемы с глазами

1:22
Здоровье

Почему сон с питомцем может быть опасным для здоровья

Многие владельцы домашних животных считают, что сон в одной постели с питомцем – это проявление любви и заботы. Однако подобная привычка может представлять угрозу для здоровья, предупреждает сертифицированный окулист из США Дэн Фридрих.

Сон
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Паразиты в глазах: опасность сна с питомцами

По словам врача, регулярный контакт с домашними животными в постели увеличивает риск заражения паразитами, такими как демодекс. Этот клещ часто обитает на ресницах и коже человека. Хотя в норме он присутствует у многих людей, избыточное его количество может привести к серьёзным проблемам:

  • раздражению глаз;
  • помутнению зрения;
  • потере ресниц.

Дэн Фридрих отмечает, что подобные случаи встречаются чаще, чем принято думать. Основной причиной он называет близкий контакт с животными во время сна.

Как защитить себя

Если вы хотите снизить риски, достаточно соблюдать простые правила:

  • не пускать животных на кровать;
  • регулярно ухаживать за шерстью питомцев и поддерживать их гигиену;
  • следить за чистотой постельного белья и дома в целом.

Забота о здоровье – это не только любовь к своим питомцам, но и внимание к собственному благополучию.

Уточнения

Демодекоз - болезнь из группы акариазов, вызываемая паразитированием условно-патогенного клеща — железницы угревой.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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