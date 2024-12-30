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Вред магазинных соков, о котором молчат производители

2:15
Здоровье

Смертельная опасность соков: как невинное увлечение может стоить здоровья

Праздники — время, когда даже те, кто редко пьёт соки, не прочь побаловать себя стаканчиком фруктового или овощного напитка. Однако частое употребление магазинных соков может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Почему же столь привычный продукт оказывается таким опасным?

Апельсиновый сок
Фото: Openverse by Geoff Peters 604, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый сок

Сладкая ловушка: чем опасны соки из магазина

Магазинные соки нередко содержат огромное количество сахара. Эксперты утверждают, что в полуторалитровой упаковке может содержаться до 32 кубиков сахара. Но настоящая угроза кроется не в сахаре, а во фруктозе. Этот компонент, в отличие от глюкозы, перерабатывается исключительно печенью, где превращается в жир и триглицериды. Постоянное употребление таких соков может спровоцировать ожирение печени, нарушение обмена веществ и повысить риск серьёзных заболеваний.

Укороченная жизнь: выводы учёных

Американские исследователи шесть лет наблюдали за рационом 40 000 человек старше 45 лет. Результаты оказались пугающими: регулярное употребление 350 мл сока ежедневно увеличивает риск смерти на 14%, а вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 40%. Подобные данные заставляют пересмотреть отношение к сокам как к безопасному напитку.

Онкология и проблемы с весом

Высокое содержание фруктозы в соках приводит к нарушению обменных процессов, что, по данным Американской ассоциации по изучению рака, связано с развитием некоторых видов онкологических заболеваний. Кроме того, соки вредят зубной эмали и способствуют набору лишнего веса.

Исключения из правил

Однако не все соки одинаково опасны. Например, томатный сок считается менее вредным, хотя из-за высокого содержания соли его тоже стоит употреблять с осторожностью. А вот зелёные овощные соки, по мнению диетологов, обладают полезными свойствами благодаря витаминам и низкому уровню сахара.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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