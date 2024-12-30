Главные ошибки при покупке ёлочных игрушек

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Как выбрать безопасные и качественные новогодние игрушки

Новогодние украшения создают праздничную атмосферу, но важно помнить, что неправильный выбор игрушек может быть небезопасным. Дизайнер Светлана Косарева дала несколько рекомендаций, как выбрать качественные ёлочные игрушки, чтобы праздник прошёл без неприятностей.

Фото: sydneychristmaspartycruises.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодняя ёлка

Безопасность для детей и животных

Если в доме есть маленькие дети или домашние животные, стоит отказаться от игрушек из стекла. Они слишком хрупкие и могут легко разбиться, создавая риск порезов. Для таких случаев подойдут украшения из дерева, льна или шерсти, которые безопасны и долговечны.

Как проверить качество игрушек

Запах: Если декор имеет неприятный или химический запах, от покупки лучше отказаться.

Если декор имеет неприятный или химический запах, от покупки лучше отказаться. Краска: Протрите игрушку салфеткой — если остаются следы краски, это сигнал о низком качестве.

Протрите игрушку салфеткой — если остаются следы краски, это сигнал о низком качестве. Крепления: Проверьте прочность креплений, чтобы игрушки надёжно держались на ёлке.

Маркировка и производитель

Выбирая украшения, обратите внимание на упаковку или маркировку. Надёжные производители всегда указывают страну и место производства, а также наличие сертификатов качества. Покупайте игрушки только у проверенных продавцов, чтобы избежать подделок.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете украсить ёлку красиво, безопасно и без лишних хлопот.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

