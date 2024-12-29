Кефир с какой жирностью рекомендуют диетологи

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какой кефир самый полезный? Ответ может вас удивить

Кефир — один из самых популярных кисломолочных напитков, который любят как взрослые, так и дети. Его умеренное употребление приносит множество пользы: улучшает пищеварение, укрепляет сердце и сосуды, а также имеет массу других полезных свойств. Но вопрос о том, какой кефир по жирности наиболее полезен, остаётся актуальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кефир

Правда о жирности кефира

Многие считают, что обезжиренный кефир — лучший выбор, особенно для тех, кто следит за фигурой. Однако это не так. В обезжиренном напитке отсутствуют жиры, необходимые для усвоения важных веществ, таких как витамин D. В результате даже полезные свойства кефира могут стать менее эффективными.

С другой стороны, кефир с высоким содержанием жира насыщает лучше, но его калорийность делает его не самым подходящим выбором для тех, кто старается избавиться от лишнего веса.

"Золотая середина" — кефир с жирностью 2,5%

Наиболее полезным считается кефир с жирностью 2,5%. Это оптимальный баланс между содержанием жиров и полезных веществ. Такой напиток обеспечивает организм нужными жирами для усвоения витаминов и других ценных соединений, при этом не перегружая его лишними калориями.

Если вы хотите получить максимум пользы от кефира, выбирайте именно этот вариант — он подходит для большинства людей и сохраняет все лучшие свойства напитка.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения.

