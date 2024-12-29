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Недорогая рыба для здоровья и стройной фигуры

1:59
Здоровье

Доступная и полезная рыба для вашего рациона

Рыба — это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно. Диетологи рекомендуют включать её в рацион хотя бы два раза в неделю. Причём для этого необязательно тратить большие суммы. Существуют недорогие сорта рыбы, которые по своим питательным качествам ничем не уступают дорогим разновидностям. Вот несколько отличных примеров.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Хек
Нежное белое мясо хека легко усваивается и почти не содержит костей, что делает его идеальным выбором для семейного ужина. В 100 граммах всего 86 калорий, поэтому он подойдёт для тех, кто следит за фигурой. Хек можно жарить, тушить, запекать или использовать для приготовления котлет и супов.

Минтай
Минтай богат белком, йодом, омега-3 и витаминами. В 100 граммах всего 72 калории. Благодаря своему нейтральному вкусу он универсален: его можно тушить с овощами, запекать или добавлять в салаты. Попробуйте минтай в сочетании с руколой, фетой и ягодами — получится оригинальное и полезное блюдо.

Путассу
У путассу плотное белое мясо, которое идеально подходит для запекания. Эта рыба отлично сочетается с овощным пюре или картофелем. Несмотря на обилие костей, в отварном виде путассу становится прекрасной основой для салатов.

Мойва
Маленькая, но очень полезная рыба с насыщенным вкусом. Она богата омега-3 жирными кислотами и готовится быстро благодаря компактному размеру. Мойву можно жарить, запекать, готовить в темпуре. Подавайте её с зеленью и лимоном для яркого и полезного обеда.

Добавьте эти сорта рыбы в свой рацион, чтобы обогатить питание белками, витаминами и полезными жирами без ущерба для бюджета.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты - входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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