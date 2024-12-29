Недорогая рыба для здоровья и стройной фигуры

Рыба — это не только вкусно, но и чрезвычайно полезно. Диетологи рекомендуют включать её в рацион хотя бы два раза в неделю. Причём для этого необязательно тратить большие суммы. Существуют недорогие сорта рыбы, которые по своим питательным качествам ничем не уступают дорогим разновидностям. Вот несколько отличных примеров.
Хек
Нежное белое мясо хека легко усваивается и почти не содержит костей, что делает его идеальным выбором для семейного ужина. В 100 граммах всего 86 калорий, поэтому он подойдёт для тех, кто следит за фигурой. Хек можно жарить, тушить, запекать или использовать для приготовления котлет и супов.
Минтай
Минтай богат белком, йодом, омега-3 и витаминами. В 100 граммах всего 72 калории. Благодаря своему нейтральному вкусу он универсален: его можно тушить с овощами, запекать или добавлять в салаты. Попробуйте минтай в сочетании с руколой, фетой и ягодами — получится оригинальное и полезное блюдо.
Путассу
У путассу плотное белое мясо, которое идеально подходит для запекания. Эта рыба отлично сочетается с овощным пюре или картофелем. Несмотря на обилие костей, в отварном виде путассу становится прекрасной основой для салатов.
Мойва
Маленькая, но очень полезная рыба с насыщенным вкусом. Она богата омега-3 жирными кислотами и готовится быстро благодаря компактному размеру. Мойву можно жарить, запекать, готовить в темпуре. Подавайте её с зеленью и лимоном для яркого и полезного обеда.
Добавьте эти сорта рыбы в свой рацион, чтобы обогатить питание белками, витаминами и полезными жирами без ущерба для бюджета.
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты - входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов, не синтезируются в нужных количествах в организме человека и являются одним из необходимых компонентов полноценного здорового питания.
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