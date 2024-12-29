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Обезжиренные продукты: польза или маркетинговый обман

1:18
Здоровье

Почему обезжиренные продукты могут быть вредны

Многие выбирают обезжиренные продукты, считая их полезными для здоровья и фигуры. Однако эндокринолог Марина Калошина рассказала, что такая еда не всегда приносит пользу организму и даже может навредить.

Йогурт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Йогурт

В чем проблема обезжиренных продуктов

Как отмечает врач, жиры играют важную роль в усвоении кальция, белков и других микро- и макроэлементов. При их недостатке организм недополучает ценные вещества. Более того, чтобы компенсировать вкус, в обезжиренные молочные продукты часто добавляют сахар, крахмал и загустители, что делает их калорийнее обычных.

Ещё одна проблема — отсутствие насыщения. Обезжиренная еда быстрее вызывает чувство голода, что может привести к перееданию.

Как сделать правильный выбор

Доктор Калошина рекомендует отдавать предпочтение продуктам со средней жирностью — около 3,5%. Такая продукция сохраняет баланс между пользой и вкусом, обеспечивая организм необходимыми жирами и при этом не перегружая его лишними калориями.

Выбирайте продукты осознанно, чтобы не навредить своему здоровью.

Уточнения

Жиры́ — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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