Как избежать пожара из-за гирлянд

Гирлянды создают праздничную атмосферу, но их неправильное использование может привести к серьёзным последствиям. Эксперт Дмитрий Ковалев напомнил, что оставлять гирлянды включёнными на ночь или при отсутствии дома опасно.
Основные риски и меры предосторожности
Оставленная включённой гирлянда может стать причиной пожара, особенно если электропроводка неисправна. В таких случаях устройство следует немедленно отключить от сети. Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует:
Выбор гирлянды: важные нюансы
Перед покупкой важно учитывать, где будет установлено устройство — внутри дома или на улице. Уличные гирлянды, как правило, устойчивы к влаге, а интерьерные модели могут быть повреждены осадками, что повышает риск короткого замыкания.
Выбирайте качественные гирлянды, следуйте инструкциям и обязательно отключайте их, чтобы избежать возможных неприятностей. Безопасность должна быть на первом месте, особенно в праздничный сезон.
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