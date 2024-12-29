Как избежать пожара из-за гирлянд

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему нельзя спать с включённой гирляндой: предупреждение эксперта

Гирлянды создают праздничную атмосферу, но их неправильное использование может привести к серьёзным последствиям. Эксперт Дмитрий Ковалев напомнил, что оставлять гирлянды включёнными на ночь или при отсутствии дома опасно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Новый год

Основные риски и меры предосторожности

Оставленная включённой гирлянда может стать причиной пожара, особенно если электропроводка неисправна. В таких случаях устройство следует немедленно отключить от сети. Чтобы минимизировать риски, эксперт рекомендует:

Не использовать более трёх гирлянд одновременно.

Выбирать модели с низким энергопотреблением для снижения нагрузки на электросеть.

Покупать продукцию с подтверждённой сертификацией пожарной безопасности.

Проверять состояние проводки перед использованием.

Выбор гирлянды: важные нюансы

Перед покупкой важно учитывать, где будет установлено устройство — внутри дома или на улице. Уличные гирлянды, как правило, устойчивы к влаге, а интерьерные модели могут быть повреждены осадками, что повышает риск короткого замыкания.

Выбирайте качественные гирлянды, следуйте инструкциям и обязательно отключайте их, чтобы избежать возможных неприятностей. Безопасность должна быть на первом месте, особенно в праздничный сезон.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

