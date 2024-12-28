Как начать утро после новогоднего застолья

После новогодних праздников многим предстоит бороться с последствиями застолья. Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Владимир Неронов поделился рекомендациями, как облегчить похмелье и быстрее прийти в норму.
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Шоколад
Первые шаги после пробуждения
Чашка кофе или зелёного чая. Начните утро с напитков без сахара и молока. Они помогут взбодриться, но не будут раздражать желудок.
Обычный рассол. Пейте небольшими порциями в течение дня, чтобы восстановить водно-солевой баланс.
Контрастный душ и прогулка. Если у вас нет проблем с сосудами, примите контрастный душ. Свежий воздух также поможет улучшить самочувствие.
Завтрак после застолья
Завтрак должен быть лёгким:
Овсянка на воде с фруктами.
Лёгкий суп, например, овощной или куриный. Избегайте жирной пищи, которая может усугубить нагрузку на пищеварительную систему.
Что важно помнить
Не опохмеляться. Врач подчёркивает, что утренний "опохмел" может усилить алкогольную зависимость и не решает проблему похмелья.
Пейте больше воды. Это поможет организму быстрее вывести продукты распада алкоголя.
Итог
Следуя этим рекомендациям, вы сможете облегчить похмелье и быстрее восстановить силы после праздничного застолья. Главное — уделите внимание здоровью и не усугубляйте ситуацию.
Уточнения
Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.