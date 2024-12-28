Как начать утро после новогоднего застолья

Как начать похмельное утро: советы врача

После новогодних праздников многим предстоит бороться с последствиями застолья. Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Владимир Неронов поделился рекомендациями, как облегчить похмелье и быстрее прийти в норму.

Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколад

Первые шаги после пробуждения

Чашка кофе или зелёного чая.

Начните утро с напитков без сахара и молока. Они помогут взбодриться, но не будут раздражать желудок. Обычный рассол.

Пейте небольшими порциями в течение дня, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Контрастный душ и прогулка.

Если у вас нет проблем с сосудами, примите контрастный душ. Свежий воздух также поможет улучшить самочувствие.

Завтрак после застолья

Завтрак должен быть лёгким:

Овсянка на воде с фруктами.

Лёгкий суп, например, овощной или куриный.

Избегайте жирной пищи, которая может усугубить нагрузку на пищеварительную систему.

Что важно помнить

Не опохмеляться.

Врач подчёркивает, что утренний "опохмел" может усилить алкогольную зависимость и не решает проблему похмелья.

Врач подчёркивает, что утренний "опохмел" может усилить алкогольную зависимость и не решает проблему похмелья. Пейте больше воды.

Это поможет организму быстрее вывести продукты распада алкоголя.

Итог

Следуя этим рекомендациям, вы сможете облегчить похмелье и быстрее восстановить силы после праздничного застолья. Главное — уделите внимание здоровью и не усугубляйте ситуацию.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

