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Как начать утро после новогоднего застолья

Здоровье

Как начать похмельное утро: советы врача

После новогодних праздников многим предстоит бороться с последствиями застолья. Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Владимир Неронов поделился рекомендациями, как облегчить похмелье и быстрее прийти в норму.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколад

Первые шаги после пробуждения

  1. Чашка кофе или зелёного чая.
    Начните утро с напитков без сахара и молока. Они помогут взбодриться, но не будут раздражать желудок.

  2. Обычный рассол.
    Пейте небольшими порциями в течение дня, чтобы восстановить водно-солевой баланс.

  3. Контрастный душ и прогулка.
    Если у вас нет проблем с сосудами, примите контрастный душ. Свежий воздух также поможет улучшить самочувствие.

Завтрак после застолья

Завтрак должен быть лёгким:

  • Овсянка на воде с фруктами.
  • Лёгкий суп, например, овощной или куриный.
    Избегайте жирной пищи, которая может усугубить нагрузку на пищеварительную систему.

Что важно помнить

  • Не опохмеляться.
    Врач подчёркивает, что утренний "опохмел" может усилить алкогольную зависимость и не решает проблему похмелья.

  • Пейте больше воды.
    Это поможет организму быстрее вывести продукты распада алкоголя.

Итог

Следуя этим рекомендациям, вы сможете облегчить похмелье и быстрее восстановить силы после праздничного застолья. Главное — уделите внимание здоровью и не усугубляйте ситуацию.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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