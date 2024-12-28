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Как сохранить здоровье в праздничные дни

Здоровье

Как питаться в новогодние праздники, чтобы сохранить здоровье

Новогодние застолья традиционно изобилуют разнообразными угощениями, однако они могут обернуться не только праздником, но и испытанием для организма. Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал рекомендации, как избежать проблем со здоровьем в праздничные дни.

Почему важно контролировать порции

Согласно мнению врача, жирные, жареные блюда и копчености могут негативно сказаться на печени, поджелудочной железе и желчном пузыре. Полностью отказываться от любимых блюд не нужно, но важно соблюдать умеренность.

Советы по питанию от С. Агапкина:

  • Делайте порции небольшими, чтобы избежать переедания.
  • Не злоупотребляйте тяжелой пищей, богатой жирами и специями.
  • Периодически делайте паузы между приёмами пищи, чтобы дать организму время на переработку съеденного.

Как избежать новогодней депрессии

Другой доктор, Александр Исаев, напомнил, что помимо правильного питания важно сохранять эмоциональное равновесие. Для этого он советует:

  • Снизить ожидания от праздников.
  • Больше отдыхать и заниматься любимыми делами.
  • При необходимости не стесняться обращаться за поддержкой к близким людям или специалистам.

Итог

Соблюдая умеренность в еде и уделяя внимание эмоциональному состоянию, можно провести новогодние праздники без вреда для здоровья и с удовольствием.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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