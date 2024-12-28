Как сохранить здоровье в праздничные дни

Новогодние застолья традиционно изобилуют разнообразными угощениями, однако они могут обернуться не только праздником, но и испытанием для организма. Реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал рекомендации, как избежать проблем со здоровьем в праздничные дни.
Почему важно контролировать порции
Согласно мнению врача, жирные, жареные блюда и копчености могут негативно сказаться на печени, поджелудочной железе и желчном пузыре. Полностью отказываться от любимых блюд не нужно, но важно соблюдать умеренность.
Советы по питанию от С. Агапкина:
Как избежать новогодней депрессии
Другой доктор, Александр Исаев, напомнил, что помимо правильного питания важно сохранять эмоциональное равновесие. Для этого он советует:
Итог
Соблюдая умеренность в еде и уделяя внимание эмоциональному состоянию, можно провести новогодние праздники без вреда для здоровья и с удовольствием.
Новый год - главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.