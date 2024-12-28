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Новый год для жаворонков: как оставаться бодрым

1:31
Здоровье

Как не проспать Новый год, если вы привыкли рано ложиться спать

Для тех, кто привык ложиться рано, новогодняя ночь может стать настоящим испытанием. Сомнолог Татьяна Сурненкова поделилась простыми советами, которые помогут оставаться бодрым и полноценно встретить праздник.

Рождественская свеча, снеговик
Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рождественская свеча, снеговик

Как бороться с сонливостью в новогоднюю ночь

  1. Яркое освещение.
    Включите свет в помещении — это снизит уровень мелатонина, гормона, который отвечает за сонливость.

  2. Цитрусы и музыка.
    Аромат апельсинов и лимонов, а также энергичные мелодии помогут зарядиться бодростью.

  3. Дневной сон.
    Если есть возможность, отдохните днём 30-60 минут. Это подготовит организм к бодрствованию ночью.

  4. Кофеин с умом.
    Выпейте кофе или крепкий чай за несколько часов до праздника, но избегайте употребления кофеиносодержащих напитков ближе, чем за 8 часов до сна.

Восстановление после праздника

Чтобы быстро вернуться в нормальный режим сна, на следующий день добавьте в рацион больше зелени и белковых продуктов. Это поможет организму восстановиться и снова адаптироваться к привычному графику.

Итог

Даже "жаворонки" могут провести новогоднюю ночь весело и бодро, если подготовиться заранее. Применяйте эти советы, чтобы праздник прошёл с удовольствием и без лишнего стресса.

Уточнения

Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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