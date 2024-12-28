Новый год для жаворонков: как оставаться бодрым

Как не проспать Новый год, если вы привыкли рано ложиться спать
Для тех, кто привык ложиться рано, новогодняя ночь может стать настоящим испытанием. Сомнолог Татьяна Сурненкова поделилась простыми советами, которые помогут оставаться бодрым и полноценно встретить праздник.
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Рождественская свеча, снеговик
Как бороться с сонливостью в новогоднюю ночь
Яркое освещение. Включите свет в помещении — это снизит уровень мелатонина, гормона, который отвечает за сонливость.
Цитрусы и музыка. Аромат апельсинов и лимонов, а также энергичные мелодии помогут зарядиться бодростью.
Дневной сон. Если есть возможность, отдохните днём 30-60 минут. Это подготовит организм к бодрствованию ночью.
Кофеин с умом. Выпейте кофе или крепкий чай за несколько часов до праздника, но избегайте употребления кофеиносодержащих напитков ближе, чем за 8 часов до сна.
Восстановление после праздника
Чтобы быстро вернуться в нормальный режим сна, на следующий день добавьте в рацион больше зелени и белковых продуктов. Это поможет организму восстановиться и снова адаптироваться к привычному графику.
Итог
Даже "жаворонки" могут провести новогоднюю ночь весело и бодро, если подготовиться заранее. Применяйте эти советы, чтобы праздник прошёл с удовольствием и без лишнего стресса.
Уточнения
Кофеи́н - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
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