Почему стоит класть лавровый лист под матрас

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему стоит класть лавровый лист под матрас или подушку

Многие знают лавровый лист как популярную пряность, используемую на кухне. Однако его свойства выходят далеко за пределы кулинарии. Некоторые люди кладут лаврушку под подушку не только из-за примет, но и ради вполне реальных эффектов, подтверждённых опытом.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Лавровый лист и качество сна

Размещение лаврового листа под подушкой или матрасом может существенно улучшить качество ночного отдыха. Листья выделяют соединения, которые помогают расслабиться и делают сон более глубоким.

Эффекты использования лаврового листа в спальне:

Сон становится крепче, а пробуждения среди ночи случаются реже.

Утреннее состояние улучшается: вы чувствуете себя бодрым и отдохнувшим.

Появляется приятный, тонкий аромат, создающий атмосферу уюта и спокойствия в спальне.

Польза аромата лаврового листа

Приятный запах лавра не только делает обстановку комфортнее, но и действует как природный релаксант. Это может быть особенно полезно для тех, кто страдает от бессонницы или испытывает стресс перед сном.

Как использовать лавровый лист

Поместите 2-3 сухих лавровых листа под подушку или в уголок матраса. Обновляйте листья раз в несколько недель, чтобы сохранить аромат и эффект.

Этот простой метод подойдёт даже тем, кто не верит в приметы, но хочет улучшить свой сон и создать в спальне уютную атмосферу.

Уточнения

Лавро́вый лист - листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

