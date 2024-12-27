Спорт улучшает умственные способности — научно доказано

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Физическая активность и интеллект: как спорт помогает стать умнее

Физическая активность способна не только укрепить тело, но и улучшить работу мозга. Эндокринолог Зинаида Павлова заявила, что регулярные занятия спортом могут повысить коэффициент интеллекта (IQ).

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Что говорят исследования

Как рассказала врач, были проанализированы данные 14 исследований, посвящённых влиянию физической активности на интеллект у детей и подростков. Результаты показали, что спорт положительно влияет на мозг вне зависимости от возраста, уровня спортивной подготовки и даже изначального IQ.

Конкретные результаты

Доктор Павлова отметила, что тренировки в среднем повышают IQ на 4 пункта - это сравнимо с эффектом от дополнительного года учёбы. Причём физическая активность благоприятно действует не только на детей, но и на взрослых.

У занимающихся спортом людей улучшается гибкость мышления, что помогает быстрее адаптироваться к новым задачам. Кроме того, регулярная активность снижает риски когнитивных нарушений и является профилактикой деменции.

Почему спорт полезен для мозга

Физическая активность способствует:

Улучшению кровоснабжения мозга.

Ускорению обмена веществ, что повышает активность нейронов.

Увеличению выработки гормонов, ответственных за когнитивные функции и память.

Вывод

Спорт полезен не только для тела, но и для ума. Регулярные тренировки помогут развивать интеллект, поддерживать ясность мышления и сохранить здоровье мозга на долгие годы.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

