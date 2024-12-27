Спорт улучшает умственные способности — научно доказано

Физическая активность способна не только укрепить тело, но и улучшить работу мозга. Эндокринолог Зинаида Павлова заявила, что регулярные занятия спортом могут повысить коэффициент интеллекта (IQ).
Что говорят исследования
Как рассказала врач, были проанализированы данные 14 исследований, посвящённых влиянию физической активности на интеллект у детей и подростков. Результаты показали, что спорт положительно влияет на мозг вне зависимости от возраста, уровня спортивной подготовки и даже изначального IQ.
Конкретные результаты
Доктор Павлова отметила, что тренировки в среднем повышают IQ на 4 пункта - это сравнимо с эффектом от дополнительного года учёбы. Причём физическая активность благоприятно действует не только на детей, но и на взрослых.
У занимающихся спортом людей улучшается гибкость мышления, что помогает быстрее адаптироваться к новым задачам. Кроме того, регулярная активность снижает риски когнитивных нарушений и является профилактикой деменции.
Почему спорт полезен для мозга
Физическая активность способствует:
Вывод
Спорт полезен не только для тела, но и для ума. Регулярные тренировки помогут развивать интеллект, поддерживать ясность мышления и сохранить здоровье мозга на долгие годы.
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